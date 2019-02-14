CHP’de üç isyan

Teşkilatlardan gelen eleştiri ve istifalar devam ederken CHP’de ilk üst düzey tepki istifası Akif Hamzaçebi’den geldi. Hamzaçebi bir hafta önce genel sekreterlik görevinden istifa etti.

PEŞ PEŞE İSTİFALAR

İstanbul adaylığı için yaklaşık bir senedir hazırlanan ve aday gösterilmeyen Gürsel Tekin de zehir zemberek sözlerle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini eleştirdi. Eleştirilerin ardından aday gösterilmeyen Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un yanı sıra Şişli’de aday açıklamasının geciktirilmesine tepki gösteren Mustafa Sarıgül istifa etti.

İlçe başkanı ve yönetimin de istifa ettiği Maltepe ilçe örgütü ise Ankara’ya yürüyor. Söz konusu istifalar sürecinde Kılıçdaroğlu’na 31 Mart seçimlerine ilişkin aday tespitinde izlediği stratejiye ilişkin eleştiriler 3 başlıkta toplanıyor. 31 Mart seçimleri sonrası Kılıçdaroğlu’nun kendi koltuğunu sağlama almak için muhalifleri saf dışı bıraktığı, kendine yakın isimleri aday gösterdiği belirtiliyor.

OBJEKTİF ADAYLAR DEĞİL

Adayların objektif olarak belirlenmediği, Kılıçdaroğlu’nun birileri tarafından yönlendirildiği ifade ediliyor. Aday belirlerken yapılan anket çalışmalarının da dikkate alınmadığı belirtiliyor. Halkın istediği ve anketlerde birinci çıkan isimlerin aday gösterilmediği kaydediliyor. Halkın tanımadığı ve oy vermek istemediği isimlerin aday olarak gösterildiği iddia ediliyor.