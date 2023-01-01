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CHP'de peş peşe istifa: İlçe başkanı ve sekiz ilçe yöneticisinin ayrılmasıyla yönetim düştü
CHP Dikili İlçe Başkanı Hasan Altıparmak sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Altıparmak’ın istifasının ardından yönetim kurulunda yer alan sekiz ilçe yöneticisinin de istifa etmesiyle yönetim düştü. İlçe Başkanı Altıparmak'ın CHP yönetimi tarafından görevden alınacağı gündeme gelmişti.
16:41 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İzmir Dikili'de CHP İlçe Başkanı Hasan Altıparmak ve sekiz ilçe yöneticisinin istifa etmesiyle yönetim düştü.

İzmir Dikili'de CHP İlçe Başkanı Hasan Altıparmak ve sekiz ilçe yöneticisinin istifa etmesiyle yönetim düştü.

Geçtiğimiz günlerde CHP İzmir heyetinin karar defterine tutanaksız olarak el koyduğu CHP Dikili İlçe Başkanlığı'ndan istifa haberi geldi.

DİKİLİ'DE YÖNETİM DÜŞTÜ

CHP Dikili İlçe Başkanı Hasan Altıparmak sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Altıparmak’ın istifasının ardından yönetim kurulunda yer alan 8 ilçe yöneticisinin de istifa etmesiyle yönetim düştü.

NE OLMUŞTU?

CHP Dikili İlçe Başkanlığı'nda geçtiğimiz günlerde kriz çıkmıştı. CHP İzmir heyeti, Dikili İlçe Başkanlığı karar defterine tutanaksız olarak el koymuştu.

Yaşanan gelişmeler, parti kulislerinde CHP Dikili İlçe Başkanı Hasan Altıparmak'ın görevden alınacağına ilişkin iddiaları gündeme getirmişti. Öte yandan Altıparmak'ın parti programlarına katılmadığı, ikinci bölgede düzenlenen saha çalışmalarında yer almadığı belirlenmişti.




#CHP
#Dikili
#İzmir
#Hasan Altıparmak
1 saat önce
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CHP'de peş peşe istifa: İlçe başkanı ve sekiz ilçe yöneticisinin ayrılmasıyla yönetim düştü
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