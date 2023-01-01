CHP'de peş peşe istifa: İlçe başkanı ve sekiz ilçe yöneticisinin ayrılmasıyla yönetim düştü

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İzmir Dikili'de CHP İlçe Başkanı Hasan Altıparmak ve sekiz ilçe yöneticisinin istifa etmesiyle yönetim düştü.
Geçtiğimiz günlerde CHP İzmir heyetinin karar defterine tutanaksız olarak el koyduğu CHP Dikili İlçe Başkanlığı'ndan istifa haberi geldi.
CHP Dikili İlçe Başkanı Hasan Altıparmak sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Altıparmak’ın istifasının ardından yönetim kurulunda yer alan 8 ilçe yöneticisinin de istifa etmesiyle yönetim düştü.
CHP Dikili İlçe Başkanlığı'nda geçtiğimiz günlerde kriz çıkmıştı. CHP İzmir heyeti, Dikili İlçe Başkanlığı karar defterine tutanaksız olarak el koymuştu.
Yaşanan gelişmeler, parti kulislerinde CHP Dikili İlçe Başkanı Hasan Altıparmak'ın görevden alınacağına ilişkin iddiaları gündeme getirmişti. Öte yandan Altıparmak'ın parti programlarına katılmadığı, ikinci bölgede düzenlenen saha çalışmalarında yer almadığı belirlenmişti.