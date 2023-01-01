CHP'de peş peşe istifa: İlçe başkanı ve sekiz ilçe yöneticisinin ayrılmasıyla yönetim düştü

İzmir’de daha önce peygamber efendimize hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan CHP’li Kemalpaşa Belediyesi Başkanı Rıdvan Karakayalı’nın partisinin ilçe başkanlığında düzenlediği toplantıda söylediği sözler tepki çekti. CHP'li Karakayalı, “Herkesin karşı taraftan bir kişiyi ikna etmesi lazım. Rakı mı ısmarlayacaksınız. Zemzem suyu mu ısmarlayacaksanız. Ne yaparsanız yapın. Bu işi başaracağız. En az 10-15 puan fark atmamız gerekiyor” dedi.