Gündem CHPden erken seçim kararı Gündemimizde yok
POLİTİKA

CHP'den erken seçim kararı: Gündemimizde yok

CHP'li Seyit Torun, erken seçim takviminin geçtiğini belirterek bu söylemin CHP'nin gündeminde olmadığını söyledi. Torun ayrıca adaylık için Kılıçdaroğlu'nu düşündüklerini de sözlerine ekledi.

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Haber Merkezi Diğer
CHPden erken seçim kararı: Gündemimizde yok
CHP'li Seyit Torun

2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken muhalefette Cumhurbaşkanı adayı hala belirlenebilmiş değil. Muhalefet, altılı masadan çıkacak kararla Cumhurbaşkanı adayının belirleneceğini söylese de CHP'liler için durum pek de öyle değil. Hemen hemen her gün bir CHP'li tarafından Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde açıklamalar yapılırken, buna şimdi de CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eklendi.

  • Torun, TV100 ekranlarında Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programına konuk oldu.

"Erken seçim takvimi geçti"

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Seyit Torun, muhalefetin beklediği erken seçim kararı ve Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

Torun, erken seçim için artık takvimin geçtiğini belirterek erken seçim söyleminin CHP'nin gündeminden kalktığını açıkladı.

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"Olsa olsa nisan veya mayıs olabilir"

Konuyla ilgili konuşan Seyit Torun, “Kasım ayında olabilir gibi tahminlerimiz vardı ama şu anda yasal seçim takvimine baktığınızda kasım ayına yetişmesi zor görünüyor. Olsa olsa belki erken diyebileceğimiz nisan veya mayıs olabilir" dedi.

Torun ayrıca, Pınar Işık Ardor'un artık CHP erken seçim söylemini bundan sonra yapmayacak diyebilir miyiz? sorusuna Torun "Yasal seçim takvimine baktığımızda şuan için öyle görünüyor" yanıtını verdi.

"Bizim düşüncemiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması"

Seyit Torun son olarak 6'lı masanın adayı ile ilgili tartışmalara ise "Bizim düşüncemiz, irademiz Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması ama buna 6’lı masa karar verecek. Kendi arasında müzakere edecek." yanıtını verdi.

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