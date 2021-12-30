Gündem CHP lideri Kılıçdaroğlunun erken seçim beklentisi Büyük Kurultay ertelendi
POLİTİKA

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun erken seçim beklentisi: Büyük Kurultay ertelendi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu yıl yapılacak CHP'nin büyük kurultayını erken seçim olma ihtimalinden dolayı rafa kaldıracaklarını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
CHP lideri Kılıçdaroğlunun erken seçim beklentisi: Büyük Kurultay ertelendi
Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye'nin kamuoyunda erken seçim tartışmaları devam ediyor. Muhalefetin ısrarla talep ettiği erken seçim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını söyleyerek tartışmaları noktaladı ancak muhalefet partileri bu ısrarında devam ediyor. Geçtiğimiz gün de CHP'de gündem erken seçim oldu.

Ekonomi kurmaylarıyla yemekte buluştu

Önceki akşam da partisinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyeleri ve ekonomi kurmaylarıyla yemekte buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına hazırlanın talimatı verdi.

Selahattin Demirtaş istedi CHP söyledi: Kılıçdaroğlu erken seçim çağrısı yaptı
GÜNDEM
Selahattin Demirtaş istedi CHP söyledi: Kılıçdaroğlu erken seçim çağrısı yaptı

"Bu sene erken seçim olabilir"

Yemekte erken seçimi gündeme getiren Kılıçdaroğlu, bu konuda "Seçim olur bu sene. Olabilme ihtimali var. Bundan sonra her an seçim kararı alınabilir. Hazır olmamız lazım." ifadelerini kullandı. Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 2022'de yapılması gereken büyük kurultayı da seçim atmosferine girildiği gerekçesiyle bir yıl ertelemeyi planlıyor.

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu yine erken seçim istedi
GÜNDEM
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu yine erken seçim istedi
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

​SSK ve Bağ-Kur'lu fark etmiyor çift maaş hesaplara yatıyor.
Resmi Gazetede yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

Çok sayıda kamu kurumu yeni personel alımı yapacak.
CHP lideri Kılıçdaroğlunun erken seçim beklentisi: Büyük Kurultay ertelendi

​Kur korumalı TL vadeli hesabına benzer uygulama altın için de geldi.

​Ülkenin Sağlık Bakanı açıkladı: Aşılı veya aşısız herkes için geçerli olacak

Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, altın korumalı hesabın önemini anlattı.

​Alkollü sürücü polise yakalanınca diz çöküp böyle yalvardı.

​Tutuklanan köpek sahipleri Pitbull saldırısı sonrası kamera görüntülerini silmiş.

​2021 yılında Kudüs'te 349 Müslüman katledildi.
Fenerbahçe uzatmalarda turladı

Fenerbahçe uzatmalarda turladı

​Sarı lacivertliler, Afyonspor karşısında uzatmalarda kazandı.

​Ergene Nehri'nin debisi 7,5 kat arttı.

​Turkovac'ın başvurusu için DSÖ nezdinde gerekli girişimler başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.