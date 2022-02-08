Gündem Kılıçdaroğlu adaylığını ağzından kaçırdı Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu adaylığını ağzından kaçırdı: Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın

Daha önce Millet İttifakı'nın kabul etmesi durumunda Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı açıklamada aday olacağını ağzından kaçırdı. Kılıçdaroğlu, "Biz erken seçim istiyoruz. Hem de hemen. Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu adaylığını ağzından kaçırdı: Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV yazarı Fikret Bila'ya açıklamalarda bulundu.

Daha önce "Millet İttifakı kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olurum" diyen Kılıçdaroğlu bu kez net konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağı iddiasını sürdüren Kılıçdaroğlu, "Ama biz erken seçim istiyoruz. Hem de hemen." dedi.

"ERDOĞAN KARŞIMA ÇIKSIN"

Sözlerinin devamında aday olacağını ilan eden Kılıçdaroğlu, "Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın, Onu sandıkta göndereyim. Siyasi olarak çağrım budur. Halkın zamanında seçimi bekleyecek hali kalmadı. Hemen erken seçim kararı alınmalı ve Erdoğan sandıkta gönderilmelidir." ifadelerini kullandı.

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