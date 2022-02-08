Kılıçdaroğlu adaylığını ağzından kaçırdı: Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV yazarı Fikret Bila'ya açıklamalarda bulundu.

Daha önce "Millet İttifakı kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olurum" diyen Kılıçdaroğlu bu kez net konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağı iddiasını sürdüren Kılıçdaroğlu, "Ama biz erken seçim istiyoruz. Hem de hemen." dedi.

"ERDOĞAN KARŞIMA ÇIKSIN"

Sözlerinin devamında aday olacağını ilan eden Kılıçdaroğlu, "Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın, Onu sandıkta göndereyim. Siyasi olarak çağrım budur. Halkın zamanında seçimi bekleyecek hali kalmadı. Hemen erken seçim kararı alınmalı ve Erdoğan sandıkta gönderilmelidir." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Kemal Kılıçdaroğlu: İttifak kabul ederse aday olacağım

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