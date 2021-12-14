Kemal Kılıçdaroğlu: İttifak kabul ederse aday olacağım

Haber Global'de katıldığı canlı yayında, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakı işaret etti.
Aday olup olmayacağı sorusuna yanıt veren CHP lideri, ittifakın kabul etmesi durumunda cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı.
İYİ PARTİ 'İSTEMEDİĞİNİ' İMA ETMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin konuşan İYİ Parti'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Kazanma riski görünen anket ilmiyle belirlenen bir adayı, İYİ Parti olarak kabul etmiyoruz. Herkes idealist davranmalı, nefis zamanı değil." diyerek kapıyı kapatmıştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış töreninde, adaylık için Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmişti.
CHP lideri ise, "Belediyeleri kaybedemeyiz" diyerek belediye başkanlarının aday olmaması gerektiğini belirtmişti.