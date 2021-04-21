CHP'li Altay’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklama: Söylediklerim çarpıtılıyor

Amirallerin darbe imalı bildirisinin yankıları hala devam ederken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, konuk olduğu bir televizyon programında idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'ten bahsedip “Umarım Erdoğan’ın sonu da Menderes'e benzemez” ifadesini kullanmıştı.

Hakkında 'tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı

Bu sözlere sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şikayet üzerine hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlatması üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yaptığı açıklamayla kendini savundu.

"Sayın Erdoğan’a yönelik bir saldırı yok"

Sözlerinin çarpıtıldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almadığını öne süren Altay, şu ifadelerle kendini savundu:

"Merhum Adnan Menderes’in Atatürk’ü Koruma Kanunu çıkarmak zorunda kaldığı süreci anlattım. Ve orada bir temennimi paylaştım. Ne böyle bir ümidim var, ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Çarpıtma ile algı oluşturmaya çalışıyorlar. Söylediklerimde sayın Erdoğan’a yönelik bir saldırı yok."

REKLAM

GÜNDEM CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi: Sonu benzemesin

OYNAT 00:28 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi: Sonu benzemesin Amirallerin darbe imalı bildirisinin yankıları hala devam ederken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan tepki çekecek bir açıklama geldi. Bir televizyon programına konuk olan Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken CHP zihniyetini de açığa vurdu. Merhum Başbakan Adnan Menderes'ten örnek veren Altay, 'Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder