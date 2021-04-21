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Gündem CHPli Altaydan Cumhurbaşkanı Erdoğana yönelik sözlerine ilişkin açıklama Söylediklerim çarpıtılıyor
POLİTİKA

CHP'li Altay’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklama: Söylediklerim çarpıtılıyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Umarım Erdoğan'ın sonu da Menderes'e benzemez" açıklamasına gelen tepkiler ve hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlatılması üzerine açıklama yaptı. Sözlerinin çarpıtıldığını öne süren Altay, "Söylediklerimde sayın Erdoğan’a yönelik bir saldırı yok. Algı oluşturulmaya çalışılıyor" diyerek kendini savundu.

Haber Merkezi Diğer
CHPli Altay’dan Cumhurbaşkanı Erdoğana yönelik sözlerine ilişkin açıklama: Söylediklerim çarpıtılıyor
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

Amirallerin darbe imalı bildirisinin yankıları hala devam ederken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, konuk olduğu bir televizyon programında idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'ten bahsedip “Umarım Erdoğan’ın sonu da Menderes'e benzemez” ifadesini kullanmıştı.

Hakkında 'tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı

Bu sözlere sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şikayet üzerine hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlatması üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yaptığı açıklamayla kendini savundu.

"Sayın Erdoğan’a yönelik bir saldırı yok"

Sözlerinin çarpıtıldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almadığını öne süren Altay, şu ifadelerle kendini savundu:

"Merhum Adnan Menderes’in Atatürk’ü Koruma Kanunu çıkarmak zorunda kaldığı süreci anlattım. Ve orada bir temennimi paylaştım. Ne böyle bir ümidim var, ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Çarpıtma ile algı oluşturmaya çalışıyorlar. Söylediklerimde sayın Erdoğan’a yönelik bir saldırı yok."

CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi: Sonu benzemesin
GÜNDEM
CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi: Sonu benzemesin

CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi: Sonu benzemesin
OYNAT 00:28
CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi: Sonu benzemesin
Amirallerin darbe imalı bildirisinin yankıları hala devam ederken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan tepki çekecek bir açıklama geldi. Bir televizyon programına konuk olan Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken CHP zihniyetini de açığa vurdu. Merhum Başbakan Adnan Menderes'ten örnek veren Altay, 'Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Altay'a Menderes cevabı: Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık, ama siz ölüm deyince kaçacak delik arayanlardansınız
OYNAT 04:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Altay'a Menderes cevabı: Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık, ama siz ölüm deyince kaçacak delik arayanlardansınız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHPli Engin Altay'ın yaptığı Menderes benzetmesine de cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bir ahlaksız, bir edepsiz benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Be ahlaksız, be edepsiz. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyip bu yola çıktık. Biz ölümden korkmadık. Bizim imanımızın gereği ölümü korkutmaktır. Bu yolculuğumuzu da böyle devam ettireceğiz. Ama siz zaten ölüm dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız' ifadelerini kullandı.
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