CHP'li Altay’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklama: Söylediklerim çarpıtılıyor
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Umarım Erdoğan'ın sonu da Menderes'e benzemez" açıklamasına gelen tepkiler ve hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlatılması üzerine açıklama yaptı. Sözlerinin çarpıtıldığını öne süren Altay, "Söylediklerimde sayın Erdoğan’a yönelik bir saldırı yok. Algı oluşturulmaya çalışılıyor" diyerek kendini savundu.
Amirallerin darbe imalı bildirisinin yankıları hala devam ederken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, konuk olduğu bir televizyon programında idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'ten bahsedip “Umarım Erdoğan’ın sonu da Menderes'e benzemez” ifadesini kullanmıştı.
Hakkında 'tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı
Bu sözlere sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şikayet üzerine hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlatması üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yaptığı açıklamayla kendini savundu.
"Sayın Erdoğan’a yönelik bir saldırı yok"
Sözlerinin çarpıtıldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almadığını öne süren Altay, şu ifadelerle kendini savundu:
"Merhum Adnan Menderes’in Atatürk’ü Koruma Kanunu çıkarmak zorunda kaldığı süreci anlattım. Ve orada bir temennimi paylaştım. Ne böyle bir ümidim var, ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Çarpıtma ile algı oluşturmaya çalışıyorlar. Söylediklerimde sayın Erdoğan’a yönelik bir saldırı yok."