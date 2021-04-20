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POLİTİKA

CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi: Sonu benzemesin

Amirallerin darbe imalı bildirisinin yankıları hala devam ederken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan tepki çekecek bir açıklama geldi. Bir televizyon programına konuk olan Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken CHP zihniyetini de açığa vurdu. Merhum Başbakan Adnan Menderes'ten örnek veren Altay, "Umarım Erdoğan da sonu benzemesin menderese" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Engin Altaydan Cumhurbaşkanı Erdoğana Menderes benzetmesi: Sonu benzemesin
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay.

Hükümeti ve demokrasiyi hedef alan amirallerin darbe imalı bildirisi ardından şimdi de CHP'den çok tepki çekecek bir açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay KRT televizyonunda katıldığı canlı yayında adeta CHP'nin darbe zihniyetini dışa vuran bir açıklama yaptı.

CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi: Sonu benzemesin
OYNAT 00:28
CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi: Sonu benzemesin
Amirallerin darbe imalı bildirisinin yankıları hala devam ederken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan tepki çekecek bir açıklama geldi. Bir televizyon programına konuk olan Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken CHP zihniyetini de açığa vurdu. Merhum Başbakan Adnan Menderes'ten örnek veren Altay, 'Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e' ifadelerini kullandı.


"Umarım Erdoğan da sonu benzemesin"


Merhum Başbakan Adnan Menderes'in tek parti zihniyetinin dine karşı uyguladığı politikaları değiştirerek demokratik adımlar atmasını taviz olarak değerlendiren Altay, tepki çekecek bir benzetme yaptı. Altay'ın canlı yayında kullandığı ifadeler şöyle:

"Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin, benzemesin."

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