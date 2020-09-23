​CHP'li Başkan Hüseyin Gemi, İYİ Parti lokalinde kağıt oynarken görüntülendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı, kahvehanelerde kağıt oyunu oynanmasını yasaklamıştı. CHP'nin Denizli'ye bağlı Serinhisar Belediye Başkanı olan Hüseyin Gemi, İYİ Parti lokalinde maskesiz bir şekilde kağıt oyunu oynarken görüntülendi. Lokal de oyun oynayanların maskesiz olması dikkat çekti.

OYNAT 00:42 Kılıçdaroğlu'ndan korona tedbiri eleştirisi: Önleme bak kahvede oyun yasak! Çözüm basit; her oyunda yeni kağıt açacaksın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,TTB'ye yaptığı ziyarette hükümetin koronavirüs tehdidi kapsamında aldığı tedbirleri eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Önlemlere bakar mısınız? Kahvehanelerde oyun oynamak yasak. Yapılacak şey basit, her oyunda sıfır yeni kağıt açılacak'' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"Her oyunda yeni kağıt açacaksın"

Geminin görüntüleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahvehanelerde kağıt oyunu açıklamasını akıllara getirdi. Türk Geçtiğimiz günlerde Tabipler Birliği'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kahvehanelerde oyun oynanmasının yasak olmasını eleştirmişti. Alınan kararlarda uzman görüşüne başvurulmadığını dile getiren CHP lideri, "Kahvehaneler açık güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor, akıllarına bile gelmiyor. Çünkü kahvecinin nasıl yaşadığını, hangi koşullarda yaşadığını biliyor mu?" ifadelerini kullanmıştı.

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OYNAT 00:39 Kılıçdaroğlu'ndan korona ile mücadelede hükümete 'akıl ve mantık' teklifi: Bulaşmasını engelleyin ve bulaşanları tedavi edin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında videokonferans yöntemiyle Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirdi. Koronaya karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili hükümete çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu; ''Sorunu akılcı, mantıklı yöntemlerle çözeceksiniz. Bir salgın var mı? Evet var. Dünyada var mı? Evet var. Nasıl çözülecek bu? Nasıl mücadele edeceğiz? Yine akılla, yine mantıkla, yine strateji ile...Önce bulaşmayı engelleyeceksin. Bunun önlemlerini alacaksın. İkinci konu, eğer hastalık bulaştıysa bütün önlemlere rağmen onu tedavi edeceksin'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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