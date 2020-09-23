CHP'li Başkan Hüseyin Gemi, İYİ Parti lokalinde kağıt oynarken görüntülendi
CHP Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, yasak olmasına rağmen İYİ Parti lokalinde maskesiz bir şekilde kağıt oyunu oynarken yakalandı. Gemi'nin görüntüleri akıllara, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahvehanelerdeki oyun yasağına ilişkin olarak "Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız. Bu kadar basit" sözlerini getirdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı, kahvehanelerde kağıt oyunu oynanmasını yasaklamıştı. CHP'nin Denizli'ye bağlı Serinhisar Belediye Başkanı olan Hüseyin Gemi, İYİ Parti lokalinde maskesiz bir şekilde kağıt oyunu oynarken görüntülendi. Lokal de oyun oynayanların maskesiz olması dikkat çekti.
Geminin görüntüleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahvehanelerde kağıt oyunu açıklamasını akıllara getirdi. Türk Geçtiğimiz günlerde Tabipler Birliği'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kahvehanelerde oyun oynanmasının yasak olmasını eleştirmişti. Alınan kararlarda uzman görüşüne başvurulmadığını dile getiren CHP lideri, "Kahvehaneler açık güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor, akıllarına bile gelmiyor. Çünkü kahvecinin nasıl yaşadığını, hangi koşullarda yaşadığını biliyor mu?" ifadelerini kullanmıştı.