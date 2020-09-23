Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem CHPli Başkan Hüseyin Gemi, İYİ Parti lokalinde kağıt oynarken görüntülendi
POLİTİKA

CHP'li Başkan Hüseyin Gemi, İYİ Parti lokalinde kağıt oynarken görüntülendi

CHP Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, yasak olmasına rağmen İYİ Parti lokalinde maskesiz bir şekilde kağıt oyunu oynarken yakalandı. Gemi'nin görüntüleri akıllara, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahvehanelerdeki oyun yasağına ilişkin olarak "Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız. Bu kadar basit" sözlerini getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​CHP'li Başkan Hüseyin Gemi, İYİ Parti lokalinde kağıt oynarken görüntülendi
​CHP'li Başkan Hüseyin Gemi, İYİ Parti lokalinde kağıt oynarken görüntülendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı, kahvehanelerde kağıt oyunu oynanmasını yasaklamıştı. CHP'nin Denizli'ye bağlı Serinhisar Belediye Başkanı olan Hüseyin Gemi, İYİ Parti lokalinde maskesiz bir şekilde kağıt oyunu oynarken görüntülendi. Lokal de oyun oynayanların maskesiz olması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'ndan korona tedbiri eleştirisi: Önleme bak kahvede oyun yasak! Çözüm basit; her oyunda yeni kağıt açacaksın
OYNAT 00:42
Kılıçdaroğlu'ndan korona tedbiri eleştirisi: Önleme bak kahvede oyun yasak! Çözüm basit; her oyunda yeni kağıt açacaksın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,TTB'ye yaptığı ziyarette hükümetin koronavirüs tehdidi kapsamında aldığı tedbirleri eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Önlemlere bakar mısınız? Kahvehanelerde oyun oynamak yasak. Yapılacak şey basit, her oyunda sıfır yeni kağıt açılacak'' diye konuştu.


"Her oyunda yeni kağıt açacaksın"

Geminin görüntüleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahvehanelerde kağıt oyunu açıklamasını akıllara getirdi. Türk Geçtiğimiz günlerde Tabipler Birliği'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kahvehanelerde oyun oynanmasının yasak olmasını eleştirmişti. Alınan kararlarda uzman görüşüne başvurulmadığını dile getiren CHP lideri, "Kahvehaneler açık güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor, akıllarına bile gelmiyor. Çünkü kahvecinin nasıl yaşadığını, hangi koşullarda yaşadığını biliyor mu?" ifadelerini kullanmıştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun herkesten gizlediği 4 günlük tatili ifşa oldu
GÜNDEM
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun herkesten gizlediği 4 günlük tatili ifşa oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı
KORONAVİRÜS
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı

Kılıçdaroğlu'ndan korona ile mücadelede hükümete 'akıl ve mantık' teklifi: Bulaşmasını engelleyin ve bulaşanları tedavi edin
OYNAT 00:39
Kılıçdaroğlu'ndan korona ile mücadelede hükümete 'akıl ve mantık' teklifi: Bulaşmasını engelleyin ve bulaşanları tedavi edin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında videokonferans yöntemiyle Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirdi. Koronaya karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili hükümete çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu; ''Sorunu akılcı, mantıklı yöntemlerle çözeceksiniz. Bir salgın var mı? Evet var. Dünyada var mı? Evet var. Nasıl çözülecek bu? Nasıl mücadele edeceğiz? Yine akılla, yine mantıkla, yine strateji ile...Önce bulaşmayı engelleyeceksin. Bunun önlemlerini alacaksın. İkinci konu, eğer hastalık bulaştıysa bütün önlemlere rağmen onu tedavi edeceksin'' ifadelerini kullandı.


Kılıçdaroğlu’nun derdine bak: Türkiye’nin en ciddi sorununu keşfetti
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu’nun derdine bak: Türkiye’nin en ciddi sorununu keşfetti
Abone Ol Google News
Bir buçuk yıla kadar hapsi isteniyor

Bir buçuk yıla kadar hapsi isteniyor

İmam hatiplilerle ilgili skandal sözleri hakkındaki soruşturma bitti.
Katılımda yeni rekor geldi

Katılımda yeni rekor geldi

​Milyonlarca gencin takip ettiği TEKNOFEST'e büyük ilgi.
Bakan Dönmezden Karadenizdeki gaz keşfine ilişkin açıklama: Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz

Bursa yenileniyor

Bursa yenileniyor

​20 bin konut kentsel dönüşümle kazandırılacak

Talep 30 kat arttı

Talep 30 kat arttı

​Koronavirüs sonrası vatandaşın tercihi değişti.

​Fenerbahçe, golcü oyuncuyla anlaşma sağladı.

Savunma sanayide devrim niteliğinde bir gelişme.
23 yıl sonra<br>yeniden Türkiye'de

23 yıl sonra
yeniden Türkiye'de

​1997 yılında İtalya'daki baskında ele geçirilmişti..
Çeyreği<br>bile değildi!

Çeyreği
bile değildi!

​Koronavirüste çektiği acıyı böyle tarif etti.
Gülüyordu<br>başına geldi

Gülüyordu
başına geldi

​Evine gelen ceza tebligatı ile şoke oldu.
Almanya'dan Yunanistan'a çağrı: Adalara konuşlandırdığın askerleri çek
Dünya

Almanya'dan Yunanistan'a çağrı: Adalara konuşlandırdığın askerleri çek

Alman hükümetinin 1960 yılından bu yana Ege'deki adaları silahlandıran ve asker konuşlandıran Yunanistan'ı uyardığı iddia edildi. Yunan basınının iddiasına göre, Merkel yönetimi Yunanistan'dan adalardaki askeri varlığını sonlandırmasını istiyor.
CHP'li Başkan Hüseyin Gemi, İYİ Parti lokalinde kağıt oynarken görüntülendi
Gündem

CHP'li Başkan Hüseyin Gemi, İYİ Parti lokalinde kağıt oynarken görüntülendi

CHP Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, yasak olmasına rağmen İYİ Parti lokalinde maskesiz bir şekilde kağıt oyunu oynarken yakalandı. Gemi'nin görüntüleri akıllara, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahvehanelerdeki oyun yasağına ilişkin olarak "Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız. Bu kadar basit" sözlerini getirdi.
Ayasofya'daki yeni keşifler bilim dünyasıyla paylaşılacak: Dünyadan araştırmacılar bir araya geliyor
Hayat

Ayasofya'daki yeni keşifler bilim dünyasıyla paylaşılacak: Dünyadan araştırmacılar bir araya geliyor

Ayasofya'yı yapımından bu yana geçen 1483 yıldır havalandırarak ayakta tutan yeraltı menfezlerinin 3 boyutlu görüntülenmesi projesinde elde edilen veriler, "Uluslararası Ayasofya Sempozyumu"nda bilim dünyasıyla paylaşılacak. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Ayasofya Müzesi, Kindai Üniversitesi, Tohoku Sanat ve Tasarım Üniversitesi, Kyoto Üniversitesi ve Calabria Üniversitesi ortaklığında gerçekleşecek “Uluslararası Ayasofya Sempozyumu”, Almanya, ABD, Japonya, İsviçre, İtalya ve İspanya’nın da aralarında olduğu birçok ülkeden akademisyen, araştırmacı ve uzmanı bir araya getirecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.