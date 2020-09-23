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POLİTİKA

​Kılıçdaroğlu’nun derdine bak: Türkiye’nin en ciddi sorununu keşfetti!

Kılıçdaroğlu’nun derdine bak: Türkiye’nin en ciddi sorununu keşfetti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kovid-19 önlemlerini eleştirirken tuhaf bir öneride bulundu. Kahvehanelerde kağıt oynatılmamasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Kahveler açık, güzel. Ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki: Her oyunda yeni, sıfır kağıt açacaksınız. Bitti, bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor. Akıllarına bile gelmiyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüste alınan tedbirleri eleştirirken sunduğu öneriyle alay konusu oldu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında kahvehanelerde oyun oynanmasına izin verilmemesini eleştiren Kılıçdaroğlu, akıllara durgunluk veren bir öneri sundu. Kahvehanelerin açık olduğunu fakat vatandaşın oyun oynanmadığı için kahvehanelere gitmediğini savunan Kılıçdaroğlu şu öneride bulundu:

ÖNERİYE BAK!

"Hangi önlemlerin alınması gerektiğine bakar, uzmanlara sorar. Kahveler açık, güzel. Ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki: Her oyunda yeni, sıfır kağıt açacaksınız. Bitti, bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor. Akıllarına bile gelmiyor.”

MANİDAR PAYLAŞIM

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sen çok yaşa Kemal Kılıçdaroğlu. Muhalefetin başından eksik olmayasın" ifadelerini kullandı.

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