CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandıra tatili ifşa oldu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun herkesten gizlediği 4 günlük tatili ifşa oldu Kendisini ziyaret eden eski CHP'li vekil Hurşit Güneş'e 'gözlerden uzak bir tatile ihtiyacı olduğunu' söyleyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Güneş'in daveti üzerine Kandıra'da gözlerden uzak 4 günlük bir tatil yaptığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi 21 Eylül 2020, 14:30 Son Güncelleme: 21 Eylül 2020, 14:32 Yeni Şafak