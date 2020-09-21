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Gündem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlunun herkesten gizlediği 4 günlük tatili ifşa oldu
POLİTİKA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandıra tatili ifşa oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun herkesten gizlediği 4 günlük tatili ifşa oldu

Kendisini ziyaret eden eski CHP'li vekil Hurşit Güneş'e 'gözlerden uzak bir tatile ihtiyacı olduğunu' söyleyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Güneş'in daveti üzerine Kandıra'da gözlerden uzak 4 günlük bir tatil yaptığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hurşit Güneş ile Kemal Kılıçdaroğlu tekne ile denize açıldı.
Hurşit Güneş ile Kemal Kılıçdaroğlu tekne ile denize açıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta sonu Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde herkesten gizleyerek 4 günlük tatil yaptığı ortaya çıktı.

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  • Kılıçdaroğlu, önceki hafta Ankara’da kendisini ziyaret eden Kocaeli eski Milletvekili Hurşit Güneş’e kısa ve gözlerden uzak bir tatile ihtiyacı olduğunu anlatmış.

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Hurşit Güneş de bu sözler üzerine Kılıçdaroğlu'nu Kandıra’ya davet etti. CHP Lideri de davet sonrası soluğu Kandıra'da aldı.

Hurşit Güneş ile Kemal Kılıçdaroğlu eşleri ile birlikte tatil yaptı.

  • Kılıçdaroğlu’nun buradaki rehberi de Hurşit Güneş oldu. İkili Bağırganlı’da bir balıkçı teknesine binerek Karadeniz’e açıldı. Teknede de Kılıçdaroğlu, dümene geçti.

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