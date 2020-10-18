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POLİTİKA

CHP'li belediyelere bütçe artırmak için kaynak kitabı: İlan ve reklam gelirlerini artırın

CHP yönetimi, partili belediyelerin gelir kaynaklarının artırılması amacıyla, yerel yönetimlere yol gösterici içeriklerin yer aldığı bir "bütçe kitabı" hazırladı. iş yerlerinin katı atıklarının toplanmasında ve kaldırım işgallerinden de gelir elde edilebileceği belirtilen kitapta, ilan ve reklam gelirlerinin artırılmasının önemine işaret edildi.
Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yerel seçimlerdeki başarıyı iktidarla taçlandırabilmek için belediye başkanlarına önemli görevler düşmektedir. Başarılı olmak bizim için zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından, partili belediyelerin öz gelirlerinde artış sağlamalarına yardımcı olmak için, "Belediyelerde Gelir Artırıcı Faaliyetler Çağdaş Finansman Modelleri" başlıklı bir çalışma hazırlandı. Kitap haline getirilen çalışma, partili 249 belediye başkanlığına gönderildi.

  • Özellikle pandemi sürecinde belediyelerin gelir kaynaklarının azaldığı vurgulanan kitapta, yerel yönetim mevzuatlarından kaynaklanan ancak birçok belediyenin tahsil etmediği gelirler hakkında bilgilendirici ve yönlendirici içeriklere yer verildi.

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İlan ve reklam gelirleri artırılmalı

Kitapta, belediye sınırları içinde bulunan, baz istasyonları ve fiber optik alt yapı tesislerinin tasnif ve teknik analizine ilişkin gelir getirici proje faaliyeti yürütülebileceği vurgulandı. İş yerlerinin katı atıklarının toplanmasında ve kaldırım işgallerinden de gelir elde edilebileceği belirtilen kitapta, ilan ve reklam gelirlerinin artırılmasının önemine işaret edildi. Kitapta, Asansörlerin Periyodik Kontrol Yönetmeliğinden kaynaklı gelirlere ilişkin olarak da bilgi verilirken, Elektrik Tüketim Vergisi gelirlerini artırmak için dikkat edilmesi gereken hususlar da sıralandı.

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"Başarılı olmak zorundayız”

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da kitap için kaleme aldığı sunuş yazısında, "Yerel seçimlerde gösterdiğimiz başarı, ülkemizin yarınları için umut ışığı doğurmuştur. Hep beraber kazandığımız bu başarıyı iktidarla taçlandırabilmek için, siz belediye başkanlarımıza önemli görevler düşmektedir. Başarılı olmak bizim için zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

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