İBB üst geçitleri kiraya verdi

Pek çok arazisini ve tesisini satılığa çıkaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son olarak üst geçitleri kiraya verdi. Önceki dönemlerde yol, köprü, tünel, etkinlik gibi duyurularla gündeme gelen üst geçitler, son zamanlarda 'İstanbul senin' gibi sloganlarla donatılmıştı.
Bir bir satılıyor
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile Şişli'de yer alan bazı park ve deprem toplanma bölgelerini satışa çıkaran, Büyükçekmece'deki Albatros Parkı'na otel dikmek için imara açan İBB'nin kiraladığı üst geçitler görüntülendi.
Tevfik Göksu da duruma isyan etmişti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grubu Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ekim ayı toplantısında megakentin üst geçitlerindeki dil değişikliğine dikkat çekmiş, ''Üst geçitlerden icraat gitti artık slogan geldi'' ifadelerini kullanmıştı.