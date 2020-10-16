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Gündem İBB üst geçitleri kiraya verdi
İSTANBUL

İBB üst geçitleri kiraya verdi

İstanbul'da yıllardır halk için yapılan icraatlerin anlatıldığı üst geçit, alt geçit, durak ve panolardaki afişlerin yerini 'İstanbul senin' gibi sloganlar aldı. Bir süredir boş kalan söz konusu panolar, İBB yönetimi tarafından özel bir şirkete ihaleyle verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İBB, üst üst geçitleri kiraya verdi.
​İBB, üst üst geçitleri kiraya verdi.

Pek çok arazisini ve tesisini satılığa çıkaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son olarak üst geçitleri kiraya verdi. Önceki dönemlerde yol, köprü, tünel, etkinlik gibi duyurularla gündeme gelen üst geçitler, son zamanlarda 'İstanbul senin' gibi sloganlarla donatılmıştı.

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İBB, deprem toplanma alanları ve parkları satışa çıkardı: Hani her şey çok güzel olacaktı
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İBB, deprem toplanma alanları ve parkları satışa çıkardı: Hani her şey çok güzel olacaktı

Bir bir satılıyor

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile Şişli'de yer alan bazı park ve deprem toplanma bölgelerini satışa çıkaran, Büyükçekmece'deki Albatros Parkı'na otel dikmek için imara açan İBB'nin kiraladığı üst geçitler görüntülendi.

Tevfik Göksu da duruma isyan etmişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grubu Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ekim ayı toplantısında megakentin üst geçitlerindeki dil değişikliğine dikkat çekmiş, ''Üst geçitlerden icraat gitti artık slogan geldi'' ifadelerini kullanmıştı.

İBB Meclisi AK Parti Grubu Başkanı Göksu: İstanbul üst geçitlerinden icraat gitti slogan geldi
OYNAT 03:02
İBB Meclisi AK Parti Grubu Başkanı Göksu: İstanbul üst geçitlerinden icraat gitti slogan geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grubu Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ekim ayı toplantısında megakentin üst geçitlerindeki dil değişikliğine dikkat çekti. ''Üst geçitlerden icraat gitti artık slogan geldi'' diyen Göksu, önceki dönemle yeni dönem arasındaki farka dikkat çekti.


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