İBB, deprem toplanma alanları ve parkları satışa çıkardı: Hani her şey çok güzel olacaktı

İBB, Beşiktaş Dikilitaş Yeşil Çimen Sokak'taki 5 bin 763 metrekarelik arsa ile Şişli Levent’te bulunan 12 bin 166 metrekarelik arsayı ihale usulü satışa çıkardı. Dikilitaş'taki arsa için 175 milyon TL, Şişli'deki arsa için 450 milyon TL muhammen bedel belirlenmişti. Encümen Müdürlüğünde yapılan ihalede her iki taşınmaz için teklif veren çıkmadı. Arsalar daha önce de ihaleye çıkarılmış ancak teklif sunan olmamıştı.

Bu semtin sakinlerine bu zulmü yapmayın

Bölge sakinleri ise yaşam alanlarının satışa çıkarılmasına tepki gösterdi. Dikilitaş’ta yaşayan Ömercan Servet, park alanının satışa çıkarılmasına üzüldüğünü dile getirdi. Servet, "Satılırsa gerçekten çok üzülürüz. Dikilitaş’ın bütün insanları burada toplanıyor. Biz bu parkı çok seviyoruz yani. Burayı satmamalarını yetkililerden rica ediyoruz. Ben doğma büyüme Dikilitaş’lıyım. Annem de anneannem de buralı. Yetkililere seslenmek istiyorum. Bu semtin sakinlerine bu zulmü yapmayın" diye konuştu.

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"Burada başka yaşam alanı yok"

Çocuklarını sıkça bu parka getirdiğini söyleyen Nuran Ceylan ise, parkın satılmasının yanlış bir karar olduğunu belirtti. Ceylan, "Sattırmamak için elimizden geleni yaparız. Tabii ki satılmasın. Çünkü burada başka bir yeşil alan yok. Burası özellikle yaz aylarında gece geç saatlere kadar bu çevredeki halkın oturduğu, sosyalleştiği bir alan. Hatta ramazan günlerinde burada iftar yapılır, sahura gelinir. Burası yaşayan bir park. İnsanlar kedisini köpeğini getirir. O yüzden umarım satılmaz" şeklinde konuştu.

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"Deprem olduğunda nereye kaçacağız"

Yıllardır Dikilitaşta yaşadığını söyleyen Macide Özer ise, "Burada başka park yok. Burada sadece bu park var. Hem de deprem alanı diye söylendi. Bak çocukları bir tek buraya getirebiliyoruz nefes alsınlar diye. Böyle şey mi olur yani? Başka hiç mi yer yok? Buralar zaten hep bina, insanlar burada nefes alıyor. O deprem olduğunda hepimiz buraya kaçtık. Nereye kaçacağız o zaman? Çok yanlış yaparlar" şeklinde konuştu.

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"Hani her şey çok güzel olacaktı?"

Pandemi döneminde bu parka çok sık geldiklerini dile getiren Şükran Teke de "Her şey çok güzel olacak diyorlar ya, hiçbir şey güzel olmuyor. Önce kurslarımızı kapattı. Şimdi de parkımızı satıyorsa bilemiyorum artık. Biz pandemi de hep bu parktayız. Akrabayız. Birbirimize gidip gelemiyoruz. Bütün yazı burada geçirdik. Kendimize sandalye aldık burada rahat oturalım diye. Bu park giderse biz nerede oturacağız? Satılmasın yani satılacak yer mi burası? Devlet her yeri satıyor diyorlar, büyükşehir şimdi ne yapıyor?" ifadelerini kullandı.