İBB, deprem toplanma alanları ve parkları satışa çıkardı: Hani her şey çok güzel olacaktı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş ile Şişli'deki park ve deprem toplanma bölgelerini 625 milyon lira bedelle satışa çıkardı. Daha önce de satışa çıkarılan her iki taşınmaz için teklif veren çıkmadı. Bölge halkı, kullanım alanlarının satışa çıkarılmasına tepki gösterdi. Dikilitaş’ta yaşayan Şükran Teke, "Her şey çok güzel olacak diyorlar ya, hiçbir şey güzel olmuyor. Önce kurslarımızı kapattı. Şimdi de parkımızı satıyorsa bilemiyorum artık" dedi. Macide Özer isimli vatandaş ise, "Burada başka park yok, hem de deprem alanı. Deprem olduğunda hepimiz buraya kaçtık. Yine olsa nereye kaçacağız? Çok yanlış yaparlar" diye konuştu.

Haber Merkezi 14 Ekim 2020, 15:27 Son Güncelleme: 14 Ekim 2020, 15:47 AA DHA