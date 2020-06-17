İBB’den Beykoz sosyal tesislerinde skandal uygulama: Maskeler tanesi bir liradan satılıyor
İBB sosyal tesislerde maske satmaya başladı: Tanesi bir liradan adisyona eklendi
Koronavirüsten korunmak için en hayati önlem olan maske çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından halka ücretsiz olarak dağıtılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerde maske satışına başladı. Tüm kapalı mekanlarda olduğu gibi maskesiz girişin yasak olduğu İBB Beykoz Sosyal Tesislerine girişte maske kutusunun üzerine "ücretli ve 1 TL" yazıldı. Tesislerde dondurma yeyip kahve içen vatandaşların adisyonuna maske de eklendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal tesislerde yemek yemeye gelen vatandaşlara maske satmaya başladı. İBB şirketi BELTUR'un işlettiği Beykoz Sosyal Tesislerinde tanesi 1 TL'den satışı sunulan maskeler müşterilerin adisyonlarına da işlendi. Beykoz'daki sosyal tesislerde iki top dondurma ve iki Türk kahvesi içen vatandaşların hesabına sosyal tesislere girişte aldıkları maskelerin ücreti de eklendi.