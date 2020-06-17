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Gündem İBB sosyal tesislerde maske satmaya başladı Tanesi bir liradan adisyona eklendi
İSTANBUL

İBB’den Beykoz sosyal tesislerinde skandal uygulama: Maskeler tanesi bir liradan satılıyor

İBB sosyal tesislerde maske satmaya başladı: Tanesi bir liradan adisyona eklendi

Koronavirüsten korunmak için en hayati önlem olan maske çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından halka ücretsiz olarak dağıtılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerde maske satışına başladı. Tüm kapalı mekanlarda olduğu gibi maskesiz girişin yasak olduğu İBB Beykoz Sosyal Tesislerine girişte maske kutusunun üzerine "ücretli ve 1 TL" yazıldı. Tesislerde dondurma yeyip kahve içen vatandaşların adisyonuna maske de eklendi.

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Sosyal tesislerde yemek bitiminde ücreti öderken maske bedeli adisyona eklenerek tahsil ediliyor.
Sosyal tesislerde yemek bitiminde ücreti öderken maske bedeli adisyona eklenerek tahsil ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal tesislerde yemek yemeye gelen vatandaşlara maske satmaya başladı.
İBB şirketi BELTUR'un işlettiği Beykoz Sosyal Tesislerinde tanesi 1 TL'den satışı sunulan maskeler müşterilerin adisyonlarına da işlendi. Beykoz'daki sosyal tesislerde iki top dondurma ve iki Türk kahvesi içen vatandaşların hesabına sosyal tesislere girişte aldıkları maskelerin ücreti de eklendi.


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İBB ekipleri Beyoğlu Belediyesi'nin maske ve dezenfektan stantlarını vinçle söktü
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İBB ekipleri Beyoğlu Belediyesi'nin maske ve dezenfektan stantlarını vinçle söktü
İBB ekipleri Beyoğlu Belediyesine ait maske ve dezenfektan stantlarını kaldırdı. Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamada '45 günden bu yana toplum sağlığı için istiklal caddesi üzerinde kurduğumuz, maske ve dezenfektan dağıtımı yaptığımız stantlar dün gece İBB ekipleri tarafından zorla sökülmüştür. Tramvay seferleri için engel teşkil ettiği gerekçesi ile daha önce yaptıkları bildirimin gereğini yapmamıza, devam eden tramvay seferlerine engel ve tehlike teşkil etmemesine rağmen stantlarımız iş makineleri ve zabıta ekipleri ile zorla sökülerek götürülmüştür' ifadelerine yer verildi.


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