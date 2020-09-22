İBB'nin İstanbul Vakfı tarafından dağıtılan 'kurban konserverleri bozduldu' iddiası

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde bulunan İstanbul Vakfı'nın kurban hisselerinden toplayarak hazırladığı konservelerin bozuk olduğu iddia edildi.
KURBAN KESİM ALANINDAN KAÇMIŞLARDI
Kurban Bayramı'nda İBB'nin kurduğu Kayaşehir'deki kurban kesim alanında kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar binlerce lira ödemişti. Ancak organizasyonu yapamayan İBB'nin kasapları ve çalışanları kurban kesim yerlerinden kaçmasıyla birlikte onlarca kurban zayi olmuştu. Kayaşehir'de yaşanan skandalın ardından bir yeni skandal daha patlak verdi.
KURAN HİSSELERİNDEN HAZIRLANAN KONSERVELER BOZUK ÇIKTI
- Bir anda sosyal medyanın gündemine düşen skandalda İBB Vakfı'nın kurban hisselerinden hazırladığı konservelerin bozuk olduğu iddia edildi. Bir çok kullanıcı İstanbul Vakfı'na ait konserve kutusunda yer alan ürünlerin bozuk görüntülerini paylaşarak tepkisini dile getirdi.