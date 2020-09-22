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Gündem İBBnin İstanbul Vakfı tarafından dağıtılan kurban konserverleri bozduldu iddiası
İSTANBUL

İBB'nin İstanbul Vakfı tarafından dağıtılan 'kurban konserverleri bozduldu' iddiası

İBB'nin İstanbul Vakfı tarafından dağıtılan 'kurban konserverleri bozduldu' iddiası

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Kurban Bayramı'nda Kayaşehir'de yaşanan skandalın ardından bir yeni skandal daha patlak verdi. Kurban kesim alanlarındaki organizasyonu yapamadığı için onlarca kurbanın zayi olmasına neden olan İBB'de şimdi de toplanan hisselerle vatandaşa dağıtılmak üzere hazırlanan kurban konservelerinin bozulduğu iddia edildi. İBB Vakfı'na ait konserve kutusunda yer alan ürünlerin bozuk görüntülere sosyal medyada gündeme oturdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Vakfı'nın konservesinden çıkan bozuk ürün...
İstanbul Vakfı'nın konservesinden çıkan bozuk ürün...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde bulunan İstanbul Vakfı'nın kurban hisselerinden toplayarak hazırladığı konservelerin bozuk olduğu iddia edildi.

İstanbul Vakfı'nın dağıttığı konserve kutusu...

KURBAN KESİM ALANINDAN KAÇMIŞLARDI

Kurban Bayramı'nda İBB'nin kurduğu Kayaşehir'deki kurban kesim alanında kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar binlerce lira ödemişti. Ancak organizasyonu yapamayan İBB'nin kasapları ve çalışanları kurban kesim yerlerinden kaçmasıyla birlikte onlarca kurban zayi olmuştu. Kayaşehir'de yaşanan skandalın ardından bir yeni skandal daha patlak verdi.

İBB'nin kurban kesim alanında rezalet: Kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendi kesti
GÜNDEM
İBB'nin kurban kesim alanında rezalet: Kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendi kesti

İstanbul Vakfı'nın konservesinden çıkan bozuk ürün...

KURAN HİSSELERİNDEN HAZIRLANAN KONSERVELER BOZUK ÇIKTI

  • Bir anda sosyal medyanın gündemine düşen skandalda İBB Vakfı'nın kurban hisselerinden hazırladığı konservelerin bozuk olduğu iddia edildi. Bir çok kullanıcı İstanbul Vakfı'na ait konserve kutusunda yer alan ürünlerin bozuk görüntülerini paylaşarak tepkisini dile getirdi.

İstanbul Vakfı'nın konservesinden çıkan bozuk ürün...

İBB mezbahası mağduru vatandaşlar: Saat ikide gelin dediler, yedi oldu hala hayvan kesilmedi rezalet!
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İBB mezbahası mağduru vatandaşlar: Saat ikide gelin dediler, yedi oldu hala hayvan kesilmedi rezalet!
İBB'nin Kayaşehir'deki mezbahanesinde saatlerce bekletilen vatandaşlar, mağduriyetlerini video ile dile getirdi. Birçoğu öğlen saatine randevu alan vatandaşlar, ilerleyen saate rağmen kesim işleminin gerçekleşmediğini ifade ederek: 'Saat 2'de gel dediler. Akşam 7 oldu hala bekliyoruz. Bayramımız zehir oldu. Böyle rezalet daha önce görmedik' diye konuştu.


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