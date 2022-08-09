CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yeni ırkçılık: Iraklıya mezar yeri vermedi Bolu Belediyesi'nin CHP'li başkanı Tanju Özcan, Irkçı kararlarına bir yenisini daha ekledi. Irak uyruklu bir kişinin aldığı 10 mezar yerinin satışını iptal ettiğini açıklayan Özcan, "Bir tane Iraklı gelmiş 10 tane mezar yeri almış. İptal ettirdim. ‘Adamın parasını verin’ dedim. Ben istemiyorum Bolu’ya yerleşsinler, burada defnedilsinler. Irkçı derler ama yaptım bunu" dedi.

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