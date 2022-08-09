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POLİTİKA

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yeni ırkçılık: Iraklıya mezar yeri vermedi

Bolu Belediyesi'nin CHP'li başkanı Tanju Özcan, Irkçı kararlarına bir yenisini daha ekledi. Irak uyruklu bir kişinin aldığı 10 mezar yerinin satışını iptal ettiğini açıklayan Özcan, "Bir tane Iraklı gelmiş 10 tane mezar yeri almış. İptal ettirdim. ‘Adamın parasını verin’ dedim. Ben istemiyorum Bolu’ya yerleşsinler, burada defnedilsinler. Irkçı derler ama yaptım bunu" dedi.

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Haber Merkezi DHA
CHPli Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcandan yeni ırkçılık: Iraklıya mezar yeri vermedi
​CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan.

Bolu Belediye Meclisi ağustos ayı ilk oturumu belediye meclisi salonunda dün gerçekleştirildi.

İmar konusunun görüşüldüğü maddede konuşan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Sağlık Mahallesi'ndeki Şehitler Mezarlığı'ndan 10 tane yer alan Irak uyruklu bir kişinin satış işlemini iptal ettiğini açıkladı.

"BURADA DEFNEDİLSİNLER İSTEMİYORUM"

Özcan, "Şehitlik mezarlığında şehitlik dışında mezar yeri kalmadı bildiğim kadarıyla. Burada bilindiği üzere mezar yerleri satılıyor. Satılmış olanlar var. Hatta bir tane Iraklı gelmiş 10 tane mezar yeri almış. İptal ettirdim. ‘Adamın parasını verin’ dedim. Ben istemiyorum Bolu’ya yerleşsinler, burada defnedilsinler. Irkçı derler ama yaptım bunu” diye konuştu.

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