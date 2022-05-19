Gündem Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez afişlerle sığınmacılara nefret kustu
POLİTİKA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez afişlerle sığınmacılara nefret kustu

Sığınmacılarla ilgili sözleriyle gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şimdi de billboardlara astırdığı Türkçe ve Arapça yazılı ilanlarla konuşuluyor. Özcan'ın sığınmacılara yönelik astırdığı ilanlarda "Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" çağrısı yapılıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez afişlerle sığınmacılara nefret kustu
Tanju Özcan

Sık sık sığınmacılarla ilgili söylemleri, sığınmacılara yönelik su ve nikah işlemleriyle ilgili ücret artışı istemesiyle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez billboardlara astırdığı ilanla dikkat çekti.

Bolu Belediyesinden son çağrı

Tanju Özcan’ın isminin yazılı olduğu, ‘Bolu Belediyesi’nden geçici sığınmacılara son çağrı’ başlıklı Türkçe ve Arapça yazılan ilanda, “Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Türk milleti de kıt kaynakları ile yılardır size sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı. Ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” ifadelerine yer verildi. Caddelerdeki bilboardlara asılan ilanları görenler durarak, yazılanları okudu.

CHP'li Tanju Özcan ırkçı uygulamasını savundu: Sığınmacı kardeşlerimiz rahatsız oldularsa Şam’da su daha ucuz
OYNAT 00:49
CHP'li Tanju Özcan ırkçı uygulamasını savundu: Sığınmacı kardeşlerimiz rahatsız oldularsa Şam’da su daha ucuz
Irkçı eylem ve söylemleri ile gündemden düşmeyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tepki çeken açıklamalarına bir yenisini ekledi. Yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınması ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasının kabul edilmesiyle ilgili konuşan Özcan, 'Yabancı sığınmacı kardeşlerimiz bundan rahatsız oldular mı? Eğer oldularsa Şam'da su daha ucuz. Buyursunlar. Nikah ücretleri de Şam'da ucuz' ifadelerini kullandı.


CHP'li Tanju Özcan ırkçı kararlarını savunmaya devam ediyor
GÜNDEM
CHP'li Tanju Özcan ırkçı kararlarını savunmaya devam ediyor
Göklerin Beyi limitleri zorlayacak

Göklerin Beyi limitleri zorlayacak

​Türkiye yine imzasını attı: Sıfırdan tasarlanıp üretildi.
Yerli ve milli imkanlarla üretildi

Yerli ve milli imkanlarla üretildi

Mavi Vatan'da Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki gözü.
Hayır diyeceğiz

Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusunu değerlendirdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Direniş ruhunun yeniden canlandığı tarih

Okul bahçesinden yüzlerce çocuk cesedi çıktı.

Her anını kaydetti: Sosyal medya genç adamı konuşuyor.

Canlıdan canlıya karaciğer nakli yapıldı.

Dördüncü sondaj gemisi bugün geliyor.

Önlem olarak terminatör böcekler devrede.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.