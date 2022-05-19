Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez afişlerle sığınmacılara nefret kustu

Sık sık sığınmacılarla ilgili söylemleri, sığınmacılara yönelik su ve nikah işlemleriyle ilgili ücret artışı istemesiyle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez billboardlara astırdığı ilanla dikkat çekti.

Bolu Belediyesinden son çağrı

Tanju Özcan’ın isminin yazılı olduğu, ‘Bolu Belediyesi’nden geçici sığınmacılara son çağrı’ başlıklı Türkçe ve Arapça yazılan ilanda, “Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Türk milleti de kıt kaynakları ile yılardır size sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı. Ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” ifadelerine yer verildi. Caddelerdeki bilboardlara asılan ilanları görenler durarak, yazılanları okudu.

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OYNAT 00:49 CHP'li Tanju Özcan ırkçı uygulamasını savundu: Sığınmacı kardeşlerimiz rahatsız oldularsa Şam’da su daha ucuz Irkçı eylem ve söylemleri ile gündemden düşmeyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tepki çeken açıklamalarına bir yenisini ekledi. Yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınması ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasının kabul edilmesiyle ilgili konuşan Özcan, 'Yabancı sığınmacı kardeşlerimiz bundan rahatsız oldular mı? Eğer oldularsa Şam'da su daha ucuz. Buyursunlar. Nikah ücretleri de Şam'da ucuz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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