Tanju Özcan: Beni sonradan gelenlerle karıştırmayın!

Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün sözlü savunmasını verdi. Savunmasının ardından açıklama yapan Özcan, kendi iradesiyle 22 yaşından beri CHP’de siyaset yaptığını söyleyerek, “Partiye ‘gel seni belediye başkanı yapalım’ diye davetle gelenlerden değilim” dedi.

Disiplin Kurulu’ndan adil bir karar çıkacağına inandığını söyleyen Özcan, “Ben bu partinin öz evladıyım. Beni sonradan gelenlerle karıştırmayacaklarını düşünüyorum. Bugün (dün), ‘hiç ceza verilmemesine yer olmadığına’ karar verilmesini talep ettim. Ama bir ceza verilirse, ihraç kararı verilirse de yasal haklarımı mahkemede aramaya devam edeceğim” dedi. Bu arada Özcan’ın savunma vermeye eşi ile birlikte gelmesi dikkat çekti.