Gündem Tanju Özcan Beni sonradan gelenlerle karıştırmayın
ANKARA

Tanju Özcan: Beni sonradan gelenlerle karıştırmayın!

Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün sözlü savunmasını verdi.

Abone Ol Google News
Uğur Duyan Yeni Şafak
Tanju Özcan: Beni sonradan gelenlerle karıştırmayın!
Tanju Özcan

Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün sözlü savunmasını verdi. Savunmasının ardından açıklama yapan Özcan, kendi iradesiyle 22 yaşından beri CHP’de siyaset yaptığını söyleyerek, “Partiye ‘gel seni belediye başkanı yapalım’ diye davetle gelenlerden değilim” dedi.

Disiplin Kurulu’ndan adil bir karar çıkacağına inandığını söyleyen Özcan, “Ben bu partinin öz evladıyım. Beni sonradan gelenlerle karıştırmayacaklarını düşünüyorum. Bugün (dün), ‘hiç ceza verilmemesine yer olmadığına’ karar verilmesini talep ettim. Ama bir ceza verilirse, ihraç kararı verilirse de yasal haklarımı mahkemede aramaya devam edeceğim” dedi. Bu arada Özcan’ın savunma vermeye eşi ile birlikte gelmesi dikkat çekti.

İETT otobüsü bariyerlere saplandı

İETT otobüsü bariyerlere saplandı

​İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü.
Arsalar kapış kapış gidiyor

Arsalar kapış kapış gidiyor

​Yatırımcının yeni rotası belli oldu.
Ne gerekiyorsa yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis herhalde bilmiyor öğrenecek.

​Tahıl sevkiyatı anlaşmasını bypass etmek istiyorlar.

Ata sporlarında renkli buluşma

Ata sporlarında renkli buluşma

​Türk dünyasını Bursa'da bir araya geldi.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Partimizin önceden açıkladığı çalışmaları CHP sahiplenmeye başladı

​Bir şehrin kaderini değiştirecek.

Vaka sayısı 15 günde 3 katına çıktı.

Hastaneden açıklama geldi: Yürek yakan kilo detayı.

Rodos Adası yönünden Marmaris'e ittiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.