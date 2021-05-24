CHP’li Erol: Genel başkanımız Cumhurbaşkanlığına aday olursa koşulsuz destekleriz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin CHP kanadından açıklamalar gelmeye devam ediyor. HaberTürk yayınında konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili şunları söyledi:

"ADAYIM DERSE BUNU TARTIŞMAYIZ"

"Tüm partiler kendi düşüncelerini veya liderlerin düşüncelerini ifade ediyorlar. Sayın genel başkanımız partinin genel başkanı olarak, ben Cumhurbaşkanı adayıyım dediği andan itibaren bu tartışılamaz. Şartsız ve koşulsuz sayın genel başkanımızın cumhurbaşkanı olması için hepimiz canı gönülden çalışırız."

KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞI İÇİN NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin daha önce ortak aday olarak gösterilmeyi beklediği imasında bulunmuştu. Son olarak konuya ilişkin geçtiğimiz hafta bir açıklama daha yapan Kılıçdaroğlu, şimdi de "Millet İttifakı olarak istişare yapar kararımızı veririz. Cumhurbaşkanlığı onore bir makamdır. Ben olmayacağım diye kaçmak doğru değildir" dedi.

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11 YILDA 10 SEÇİM KAYBETTİ

Göreve geldiğinden beri 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarışa girerseniz kazanacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusunu da "Ondan en ufak bir endişem yok" diyerek cevaplamıştı.

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