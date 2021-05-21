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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni sinyal: Kaçmam

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Daha önce ortak aday olarak gösterilmeyi beklediği imasında bulunan Kılıçdaroğlu, şimdi de "Millet İttifakı olarak istişare yapar kararımızı veririz. Cumhurbaşkanlığı onore bir makamdır. Ben olmayacağım diye kaçmak doğru değildir" dedi.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Kılıçdaroğlundan cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni sinyal: Kaçmam
Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU GÖREVDEN KAÇMAM"

Yayında bir kez daha Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?" sorusu yöneltildi. Bunun tartışılmasını doğru bulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, devamında uygun görüldüğü takdirde bu görevden kaçmayacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"ONORE BİR MAKAM"

"Cumhurbaşkanlığı adaylığını bu aşamada tartışmayı çok doğru bulmuyorum. Biz bir ittifakın parçasıyız. Otururuz, konuşuruz, kararı öyle alırız. Cumhurbaşkanlığı onore bir makamdır. Ben olmayacağım diye kaçmak doğru değildir."

DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelecek seçimlerde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına yönelik soruya daha önce "Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum. İttifak böyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız" cevabını vermişti.

11 YILDA 10 SEÇİM KAYBETTİ

Göreve geldiğinden beri 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarışa girerseniz kazanacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna da "Ondan en ufak bir endişem yok" diyerek cevapladı.

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