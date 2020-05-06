Kaset darbesinin 10. yılı: FETÖ'nün tezgahı sonrası koltuğa oturan Kemal Kılıçdaroğlu 10 yıldır parti başında

FETÖ, Türk siyasetini dizayn etme hedefleri doğrultusunda CHP Genel Başkanını değiştirmek için bundan tam 10 yıl önce bugün düğmeye bastı. Dönemin CHP lideri Deniz Baykal’ı yıllarca usulsüz bir şekilde dinleyen örgüt, son olarak 6 Mayıs’ta bazı internet siteleri üzerinden Baykal’a ait olduğu iddia edilen görüntüleri yayınladı. Böylece CHP’de yıllar sürecek değişimin temelleri atılmış oldu. Baykal, 10 Mayıs 2010 tarihinde istifa ederken, faillerin ortaya çıkmaması için çalışılan kumpasta dava 7 yıl sonra açılabildi. Elebaşı Gülen ile birlikte 171 sanık yargı karşısında hesap veriyor.

EVİNE GİRDİLER

FETÖ, Deniz Baykal’ı kaset kumpasından çok önce takibe almış, örgüt üyesi polisleri aracılığıyla 2008’de Baykal’ı ve sekreterini dinlemeye başlamıştı. Baykal fiziki olarak da takibe alındı. Böylece FETÖ, özel hayatına ilişkin bilgi elde etti ve 2008’de Baykal’ın evine kadar girdi. FETÖ’cü istihbaratçılar 28 Ağustos 2008’de çilingir marifetiyle girdikleri eve kamera yerleştirdi. Baykal’ın evine konulan kameradan herhangi bir görüntü yayınlanmadı. Asıl görüntüler 2010 yılında Nesrin Baytok’un evine yerleştirilen kameralardan yayınlandı. FETÖ, CHP’yi dizayn amacıyla 2010 yılı mart ve nisan aylarında milletvekili Baytok’u adım adım takibe almıştı.

KAYITTAN 6 GÜN SONRA

Örgüt üyesi polisler, Baytok’un adresiyle ilgili 27-28 Mart’ta teknik takip yaparken, Baytok’a ait evin kapı kilidi de çilingir marifetiyle kopyalandı. FETÖ’nün istihbaratçıları 13 Nisan günü, Baytok CHP Genel Merkezi’nde olduğu sırada evine girerek salon ve yatak odasına kamera yerleştirdi. Polisler, bir gün sonra kameranın görüntü ayar ve kontrollerini yapmak için yine eve girdi. Aynı polisler, görüntülerin elde edildiği 30 Nisan’da da eve tekrar girerek sözkonusu cihazları söktü.

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Görüntüler ilk kez 6 Mayıs 2010 tarihinde saat 23.06’dan itibaren ‘habervaktim.com’ ve ‘metacafe’ isimli internet sitelerinde yayınlandı. Baykal’a ilişkin görüntüleri yayınlamaları için bazı internet sitelerine gönderen kişinin ise FETÖ üyesi sözde gazeteci Cevheri Güven olduğu anlaşıldı. Deniz Baykal, görüntülere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavılığına suç duyurusunda bulundu.

SAVCI DA ÖRGÜTTEN

Başsavcılığın “Arkasında örgüt var” dediği dosya 1.5 yıl sonra, yani Eylül 2011’de savcı Cemil Tuğtekin’e verildi. O dönem FETÖ’ye bağlı özel yetkili savcılar arasındaki Tuğtekin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edildi. Tuğtekin’in baktığı ve doğal olarak ‘hiçbir failin tespit edilemediği’ soruşturma, FETÖ’nün emniyet ve yargıdaki elemanları eliyle 2016’ya dek sürüncemede bırakıldı. Kumpasta rol alanlar FETÖ’nün tasfiyesiyle birlikte tek tek ortaya çıkarıldı.

Böcekleri yerleştiren aynı ekipti

FETÖ’cü polislerin gizli kamera yerleştirdikleri evden Deniz Baykal’a ait görüntüleri çıkarıp örgüt üyesi gazeteciler eliyle bunu servis etmesinin ardından CHP’de hareketli günler yaşandı. Baykal, görüntüler yayınlandıktan 4 gün sonra genel başkanlıktan istifa etti. Böylece hedeflenen dizayn için de yol açılmış oldu. Baykal’ın istifası sonrası partinin genel başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu oturdu. Deniz Baykal’a yönelik kumpasla aynı dönemde MHP’ye yapılan kaset kumpasında da aynı FETÖ ekibinin imzası var. Başbakanlığı döneminde Erdoğan’ın ofislerine böcek yerleştiren Sedat Zavar, Enes Çiğci, İlker Usta ve Ali Özdoğan’ın rolü ortaya çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le birlikte 171 şüpheli yargılanıyor.