Gündem CHPli Karşıyaka ve Merkezefendi belediyelerinden sağlık çalışanlarına destek heykeli
İZMİR

CHP'li Karşıyaka ve Merkezefendi belediyelerinden sağlık çalışanlarına destek heykeli

CHP’li Karşıyaka Belediyesi, sağlık çalışanlarına destek olmak adına ‘Sağlık Emekçilerine Saygı Anıtı’ yaptırdı. Heykelin açılışı için düzenlenen törene, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de katıldı. CHP'li Merkezefendi Belediyesi de ‘Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
‘Sağlık Emekçilerine Saygı Anıtı’
‘Sağlık Emekçilerine Saygı Anıtı’

CHP’li isimlerin yönetimindeki belediyelerde açılışı yapılan heykellere bir yenisi eklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıya Belediyesi ortaklığıyla, sağlık çalışanlarının anısına “Sağlık Emekçilerine Saygı Anıtı” yaptırıldı.

Heykel, düzenlenen törenle açıldı. Törene, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Murat Serdar Koç, İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı katıldı.

Törene katılanlara teşekkürlerini sunan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Çok zorlu bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde kaybettiğimiz bütün sağlık çalışanlarımızı şükranla anıyor, kahraman sağlık emekçilerimizin Tıp Bayramını kutluyorum” dedi.

CHP'li Merkezefendi Belediyesi de anıtla destek çıktı

Benzer bir açılışı CHP'li Merkezefendi Belediyesi de yaptı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ‘Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

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