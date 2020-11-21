CHP’li Bakırköy Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına heykelli destek

İstanbul’da CHP’li Bakırköy Belediyesi tarafından, sağlık çalışanlarına destek olmak adına, sekiz metre yüksekliğinde bir heykel yaptırıldı.
‘Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı’, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin katılımıyla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde açıldı.
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, anıtı, koronavirüs salgınında en önde yer alan sağlık çalışanlarına saygı amacıyla yaptıklarını söyledi.