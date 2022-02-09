CHP'li vekilin cenaze üzerinden karalama operasyonunu Sivas Valisi Salih Ayhan çürüttü

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Zara ilçesi Alişir ve Becekli köylerinde iki ayrı cenazenin zorlu kış şartlarında kızakla çekilerek defnedileceği yere götürülürken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak yetkilileri hedef aldı. CHP'li Karasu, "Kar yağışı sonrası çalışmaların yetersizliği, hemşehrilerimizi mağdur etmeye devam ediyor. 900 kilometre ötedeki İstanbul'a gözünü çeviren Sivaslı yetkililer önce bu manzaraya çözüm bulsun" sözleriyle algı operasyonu yapmaya çalıştı.

GÜNDEM CHP’nin 'kirli' oyunu: İyi ki kamera kaydı var

ALGI OPERASYONUNU VALİ ÇÜRÜTTÜ

CHP'li vekilin sosyal medyadaki paylaşımları üzerine Sivas Valisi Salih Ayhan, olayın asıl nedenini açıkladı.

Vefat eden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyen Vali Salih Ayhan açıklamasında "Sivas dağlık ve yoğun coğrafyasında bu yıl örnek bir çalışma ve üstün bir gayret göstermiştir. Bahse konu köyümüzün yolu cenaze öncesinde açılmıştır. Ancak cenazenin köyün dışına defnedilmek istenmesi, arazinin araç geçişine uygun olmaması ve cenaze sahiplerinin cenazelerini biran önce defnetmek istemeleri üzerine istenmeyen görüntüler ortaya çıktığı anlaşılmıştır" dedi.

REKLAM

Sayın @ulasskarasu,



Öncelikle vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailemize başsağlığı diliyorum. https://t.co/Dz6GvEACbl pic.twitter.com/wAcZrhOC66 — Salih AYHAN (@valisalihayhan) February 7, 2022

GÜNDEM 2020 CHP için böyle geçti: Algı çarpıtmada rakipleri yok

"5 BİN 345 KİŞİ MİSAFİR ETTİK 27 BİN 452 KİLOMETRE YOL AÇTIK"

Açıklamasında Sivas'ta sürdürülen karla mücadele çalışmaları hakkında da bilgiler veren Vali Salih Ayhan; "Geçtiğimiz hafta yağan kar sebebiyle şehirlerarası kapanan yollarda mahsur kalan yüzlerce araç ve 5 bin 345 vatandaşın misafir edilerek Sivas'tan hoşnut ayrılmaları sağlandı. Ayrıca köy yollarımızda ise 27 bin 452 kilometre yol açılarak ulaşım sağlanmıştır" dedi.

GÜNDEM CHP'nin fonladığı KRT'den 10 Kasım'da çirkin algı operasyonu: 'Çamur medya görevinin başında'

CHP'Lİ VEKİLE TEPKİ YAĞDI

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın olayın iç yüzünü ortaya çıkmamasının ardından sosyal medya kullanıcıları CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'ya tepki gösterdi.

REKLAM

Osman Kurşun adlı sosyal medya kullanıcısı "Eskiden sizin partinizin zamanında altı ay açılmıyordu köy yolları. Hayatınız yalan. Valinin açıklamasını oku milleti geri zekalı yerine koymayın. Sizin hizmetinizi İstanbul'a balıkçıda gördük" derken Zeynel Bulut adlı kullanıcı ise; "Küçük bir köyle İstanbul gibi bir metropolü kısalıyorsunuz. Yazık çıkarcılar sizi" yorumunda bulundu.

'SİVAS'TA ULAŞIM AKSAMADI, CHP BOŞ KONUŞMASIN'

Bir başka kullanıcı, "Cenaze üzerinden memleketi Sivasımız'ı karalayarak İBB başkanını aklamaya çalışmak düştükleri acziyetin göstergesidir" dedi. Bir başka kullanıcı ise "Sivas yetkilileri tüm dağlardaki karları küremeyi unutmuşlar. En yoğun kış şartlarının yaşandığı Sivas'ta ulaşım aksamadı şehrin ve köylerin ana arterleri temizlendi yağan her karın ardından gerek tuzlama gerekse küreme işlemleri sorunsuz bir şekilde yapıldı CHP boş konuşmasın" ifadelerini kullandı.

REKLAM