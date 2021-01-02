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POLİTİKA

2020 CHP için böyle geçti: Algı çarpıtmada rakipleri yok

2020 CHP için böyle geçti: Algı çarpıtmada rakipleri yok

CHP, 2020’yi algı çarpıtmalarıyla geçirdi. Vaka sayıları ile yurt dışından Türkiye’ye getirilen hastalar üzerinden Kovid-19’u bile istismar etmekten kaçınmayan CHP, Haliç’in kirlenmesini “algı yoğunluğu” ile açıklamaya çalıştı. Fazilet Durağı yalanı ve “federasyon anayasası” skandalı yüzüne vurulan CHP, pişkinliği ile pes dedirtti.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye, bir yandan koronavirüs ile mücadele ederken, diğer yandan da ana muhalefetin yalanları ile uğraştı. Kovid-19 vakaları üzerinden kamuoyunu sürekli yanlış yönlendiren CHP, alınan önlemlere de kulak tıkadı. Koronavirüse karşı önlemlerin alındığı dönemde Kağıthane-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde yoğun kalabalık büyük tepki toplamıştı. CHP’li belediye bu yoğunluk için ‘47 kişi organize şekilde otobüse bindirildi’ yalanına sarıldı. CHP’li belediyenin büyük ihmali olduğu daha sonra ortaya çıkmıştı.

HALİÇ’TE ALG VAR!

  • İstanbul’un simgelerinden ‘Altın Boynuz’ olarak adlandırılan Haliç’in çamurla kaplanmasına da CHP yönetimi “alg” yalanına sarılmıştı. Bakanlığın devreye girmesiyle Haliç’teki korkunç görüntü giderilmişti. 2020 yılında kamuoyunu meşgul eden CHP’nin yalanları şöyle: Salgının ilk günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Zeydan Karalar bin yataklı sahra hastanesi yaptı” dedi. Adana’da sahra hastanesi olarak söz edilen yerin fuar merkezi olduğu, ve paravanlarla birbirinden ayrılmış bölmelerden oluştuğu ortaya çıktı.

TRANSFERE KURGU DEDİLER

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İsviçre’de tedavi edilmediği için Türkiye’ye uçakla transfer ettiği Emrah Gülüşken’in hasta olmadığını, olayın kurgulandığını öne sürdü. Ancak, Gülüşken ailesi gerçekleri açıklayarak Özkoç’u boşa düşürdü.

VAKA SAYISI 40 MİLYONMUŞ

  • CHP, vaka sayıları üzerinden de vatandaşlara korku pompaladı. CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, “Yapılan test sayısını 444 ile çarpın, Türkiye’de vaka sayısı 40 milyon” dedi. Yarkadaş’ın iddiasını Sağlık Bakanlığı çürüttü.

DAVET YALANI

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de kapalı Maraş’ın açılış programına kendilerinin davet edilmediğini söyledi. Ancak CHP’ye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından gönderilen davetiye ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar ziyaretinde çekildiği bir fotoğraf üzerinden “Erdoğan, Katar Emiri Temim’in önünde eğiliyor” dedi. Kılıçdaroğlu’nun iddiası karşılama töreni kayıtlarının ortaya çıkmasıyla deşifre oldu.

Ermenistan ağzıyla konuştu

  • Kılıçdaroğlu, Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası’nın Katar ordusuna satıldığını her fırsatta çarpıttı. Ancak, fabrikanın mülkiyetinin hala Milli Savunma Bakanlığı'nda olduğu 25 yıllığına özel bir firmaya kiralandığı tescillendi. CHP’li Ünal Çeviköz, “Maalesef gelen haberlerde, Türkiye’den Azerbaycan’a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan’a gönderildiği ifade ediliyor” dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Ermenistan’ın yalanlarını aynı cümlelerle CHP’den duyuyoruz” dedi.

Anayasa yapmadık

CHP-HDP-İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin birlikte hazırladığı ve federasyon içeren anayasa taslağı ortaya çıktı. Taslak, Kılıçdaroğlu tarafından yalanlandı. Ancak anayasa çalışmalarının başında olan CHP’li vekil İbrahim Kaboğlu’nun anayasa çalışması yaptıklarını söylediği videoları ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sadece 48 saat içerisinde 500 bin tonluk asfalt çalışması yaptıklarını söyledi. İBB’nin bir günde en fazla 25 bin tonluk asfalt çalışması yaptığı tespit edildi.

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