CHP'li Atakum Belediyesi'nden algı operasyonu: Atatürk Anıtı saldırganını 'takunyalı' resmettiler

Samsun'da Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp çekmeye çalışan iki kuzen tutuklandı.

Altı farklı suçtan çok sayıda kaydı bulunan kuzenler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

Kuzenlerden biri ifadesinde pişman olmadığını belirterek, Atatürk'ü sevmediğini ve heykellerine tahammül edemediğini söyledi. Diğer kuzen ise, Atatürk'e ve büstüne yönelik herhangi bir karşı görüşünün bulunmadığını ve kuzeninin kendisini ''Gönlümü rahatlatacağım'' diyerek oraya götürdüğünü anlattı.

SALDIRIYI MUHAFAZAKAR KESİME YIKMA ÇABASI

CHP'li Atakum Belediyesi ise Atatürk Anıtı'na yapılan bu saldırıyı muhafazakar kesime yıkmaya çalıştı.

Belediyenin "Yazısız" notuyla Twitter'dan paylaştığı resimdeki kişinin takunyalı olarak resmedilmesi sosyal medyada tepki çekti.

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