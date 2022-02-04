Gündem Samsunda Atatürk Anıtına saldıran iki kişi tutuklandı
SAMSUN

Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıran iki kişi tutuklandı

Samsun'da Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp çekmeye çalışan iki kuzen tutuklandı. Altı farklı suçtan çok sayıda kaydı bulunan kuzenler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsunda Atatürk Anıtına saldıran iki kişi tutuklandı
Yapılan araştırmada kuzenlerin, 6 farklı suçtan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı'na dün sabah saatlerinde ciple giden 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı.

Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, kuzenler B.F. ile C.F.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Samsun'da bir grup Atatürk heykelini 'tavaf' etti
GÜNDEM
Samsun'da bir grup Atatürk heykelini 'tavaf' etti

SABIKALI ÇIKTILAR

Yapılan araştırmada kuzenlerin, 6 farklı suçtan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

İKİ KUZEN TUTUKLANDI

B.F. ve kuzeni C.F., savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İki kuzen tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Samsun'da ilginç görüntüler: Atatürk Anıtı etrafında dönmeye başladılar
OYNAT 00:26
Samsun'da ilginç görüntüler: Atatürk Anıtı etrafında dönmeye başladılar
Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan ve şehrin simgesi hâline gelen anıtın etrafında bir grup dönmeye başladı. Sosyal medyada 'Atatürk heykeli etrafında tavaf' yorumları yapılan video, kısa sürede tartışmaları da beraberinde getirdi.


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