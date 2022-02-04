Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıran iki kişi tutuklandı Samsun'da Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp çekmeye çalışan iki kuzen tutuklandı. Altı farklı suçtan çok sayıda kaydı bulunan kuzenler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

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