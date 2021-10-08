Gündem CHPli Veli Ağbaba Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnciyi hedef gösterdi
POLİTİKA

CHP'li Veli Ağbaba Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'yi hedef gösterdi

Boğaziçi Üniversitesi’nde Rektör Prof. Naci İnci’nin önünü kesip, makam aracının üzerine çıkarak tepinen göstericilere bir destek de CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan geldi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İnci'ye ait bilgileri paylaşan Ağbaba, bununla da kalmayıp rektörü muhbirlikle suçladı.

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CHPli Veli Ağbaba Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnciyi hedef gösterdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba

İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi’nde izinsiz gösteri düzenleyen bir grup, Rektör Naci İnci’nin makam aracının önünü kesti ve gruptan bir kişi otomobilin üzerine çıktı. Bu gösterici, güvenlik görevlileri tarafından aracın üzerinden indirildi. İzinsiz gösterinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Göstericilerden şikayetçi oldu

Rektörü Prof. Dr. M. Naci İnci, aracının önünü kesen ve aracın üzerine çıkan kişiler hakkında 'Tehdit', 'Hakaret', 'Mala zarar verme', 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından şikayetçi oldu.

Boğaziçi'nin 'duran' akademisyenleri rektörün aracının üstüne çıkan vandal eylemciye destek verdi
GÜNDEM
Boğaziçi'nin 'duran' akademisyenleri rektörün aracının üstüne çıkan vandal eylemciye destek verdi

Göstericileri destekledi, rektörü muhbir ilan etti

Yalan ve iftiralarla dolu siyasetine devam ederken CHP, hanesine bir skandalı daha yazdırdı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Twitter hesabından, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü M. Naci İnci'ye ait kişisel bilgilerinin bulunduğu dilekçiyi paylaştı. Paylaşımda İnci'nin T.C. kimlik numarası ve ev aderesinin görünmesi dikkat çekti. Bununla da yetinmeyen Ağbab, rektör İnci'yi muhbirlikle suçlayarak göstericilere de destek verdi. Ağbaba paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Atanmış Rektör @MNaciinci'nin, kendi okulunun öğrencilerini isim isim polise ihbar ettiği ortaya çıktı. Şimdi 2 öğrenci tutuklu! Saray'daki "terörist" der, rektörü muhbirlik yapar.Boğaziçili gençler bu ülkenin umududur zira #MücadeleUmuttur."

Boğaziçi'nin 'duran' akademisyenleri rektörün aracının üstüne çıkan vandal eylemciye destek verdi
OYNAT 03:21
Boğaziçi'nin 'duran' akademisyenleri rektörün aracının üstüne çıkan vandal eylemciye destek verdi
Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Prof. Naci İnci'nin önünü kesip, makam aracının üzerine çıkarak tepinen göstericilere, 186 gündür 'dikilme' eylemi yapan akademisyenler sahip çıktı. Ortak açıklama yapan akademisyenler, 'Öğrencilerimizin eğitim hakkının gasp edilmesine karşıyız. Tüm öğrencilerimizin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz' dedi.

Boğaziçi Üniversitesinde eylemci öğrenciler Rektör Naci İnci'nin aracının üzerine çıktı
OYNAT 01:18
Boğaziçi Üniversitesinde eylemci öğrenciler Rektör Naci İnci'nin aracının üzerine çıktı
Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Naci İnci, makam aracına binerken bir grup öğrencinin tacizlerine maruz kaldı.

Bununla yetinmeyen eylemci öğrenciler rektör Naci İnci'nin aracının üzerine çıktı. Öğrenciyi aracın üzerinden güvenlik görevlileri güçlükle indirdi.


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