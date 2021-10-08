CHP'li Veli Ağbaba Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'yi hedef gösterdi

Dünya

Yunan generalden itiraf gibi açıklama: Artık Türkiye'yi geçemeyiz

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de sık sık Türkiye ile gerilim yaşayan Yunanistan, bir yandan da envanterindeki uçak, füze ve mühimmat sayısını artırmaya devam ediyor. Bu gelişmelere rağmen Yunan generalden itiraf gibi bir açıklama geldi. Türk savunma sanayisi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan general, "Silahlanma yarışında ülkemiz Türkiye'yi takip edemiyor. Türkiye ile olası bir savaşta bir vidaya bile ihtiyacımız olursa biz bunu yurtdışından almak zorunda kalacağız. Savunma sanayimiz iyi seviyede değil ve bu endişe verici. Savunma sanayimizi acilen canlandırmalıyız" ifadelerini kullandı.