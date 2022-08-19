Gündem CHPnin S-400 kararsızlığı Faik Öztrak Alınmasını Kılıçdaroğlu istedi demişti
POLİTİKA

CHP'nin S-400 kararsızlığı: Faik Öztrak 'Alınmasını Kılıçdaroğlu istedi' demişti

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, S-400 hava savunma sisteminin gereksiz olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın geçtiğimiz dönemde yaptığı, "S-400'lerin alınması gerek diyen bizim genel başkanımız." açıklaması yeniden gündem oldu. Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerin S-400 konusunda kafalarının oldukça karışık olduğu görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPnin S-400 kararsızlığı: Faik Öztrak Alınmasını Kılıçdaroğlu istedi demişti
Faik Öztrak-Kemal Kılıçdaroğlu

İngiltere merkezli yayın kuruluşu olan BBC'ye konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, S-400 hava savunma sisteminin gereksiz olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, S-400 alımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum, kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan’a karşı mı kullanacaksınız? NATO ittifakı içinde. Suriye’ye karşı mı kullanacaksınız? Orası da çok daha güçlü Ruslar var. İran’a karşı mı kullanacaksınız? Bu sorunun yanıtını şu ana kadar almış değiliz"

FAİK ÖZTRAK: ALINMASINI GENEL BAŞKANIMIZ İSTEDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu. Öztrak ise 23 Kasım 2020 tarihli açıklamasında, "Genel başkanımızın da benim de bu S-400'lerle ilgili söylediklerimiz son derece açıktır ve partimizin resmi görüşünü yansıtır. S-400'lerin alınması gerek diyen bizim genel başkanımız." demişti.

Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerin S-400 konusunda kafalarının oldukça karışık olduğu görüldü.

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