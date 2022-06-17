Geçtiğimiz hafta 'Kasa boş' çıkışı yapan Faik Öztrak 'Hazinede 500 milyarı aşkın para var' deyip yine kendisiyle çelişti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulunarak "Kasada para kalmadı" ifadelerini kullandı. Bugün ise asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztrak, "Kasada 500 milyardan fazla para var" dedi.

Kasadaki para konusunda kafası karışık olduğun gözlenen Öztrak şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret açlık sınırının altına düşmüş vaziyette. Hükümet övünüp duruyor, '500 milyardan fazla kasasında para var Hazine'nin.' Bir an önce hiç kimseyi bekletmeden tüm bu maaş ayarlamalarını yapmaları lazım."

HÜKÜMET SİNYAL VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceğiz" yönündeki açıklamaları ile asgari ücrete zam yapılacağının sinyalini vermişti. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de geçtiğimiz gün konuya ilişkin sorulan soruya şu sözlerle yanıt vermişti:

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"Çalışanlarımızla bizim sadece kamu emeklileri ile kamu çalışanları ile değil, özel sektör emeklileri ile, Bağ-Kurlularla, çeşitli konumda bulunan emekliler de dahil hepsini kapsayan, sadece enflasyon farkını değil onların sosyal konumlarını destekleyecek bir çalışmayı sürdürüyoruz. Yani Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, hiç olmazsa enflasyona karşı 'Benim devletim benim yanımdadır' dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır"

OYNAT 00:39 'Kasada 500 milyardan fazla para var' diyen Faik Öztrak'ın önceki 'kasa boş' açıklamaları gündem oldu Geçtiğimiz günlerde ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulunarak 'Kasada para kalmadı' ifadesini kullanan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün yaptığı açıklamada ise kasada 500 milyardan fazla para olduğunu söyledi. Kasadaki paraya ilişkin kafasının karışık olduğu gözlenen Öztrak, günlerdir asgari ücrete ilişkin çalışmaların yapıldığını açıklayan hükümete 'Asgari ücrete zam yapılmalı' çağrısında bulundu.

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