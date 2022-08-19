Gündem CHP lideri Kılıçdaroğlu Türkiyeyi İngilizlere şikayet etti S-400ü kime kullanacağız
POLİTİKA

CHP lideri Kılıçdaroğlu Türkiye'yi İngilizlere şikayet etti: S-400'ü kime kullanacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sisteminin gereksiz olduğunu vurguladı. İngiliz basınına konuşan Kılıçdaroğlu, "Gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum, kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan’a karşı mı kullanacaksınız? NATO ittifakı içinde. Suriye’ye karşı mı kullanacaksınız? Orası da çok daha güçlü Ruslar var. İran’a karşı mı kullanacaksınız? Bu sorunun yanıtını şu ana kadar almış değiliz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
CHP lideri Kılıçdaroğlu Türkiyeyi İngilizlere şikayet etti: S-400ü kime kullanacağız
​ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi ofisinde bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, İngiltere merkezli yayın kuruluşu olan BBC Türkçe muhabirinin sorduğu S-400 alımı sorusuna, "Kime karşı kullanacağız." diyerek cevap verdi.

"Niye aldınız"

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Siz devlet olarak bir ittifak içinde yer alıyorsanız o ittifakın öngördüğü kuralları, ben de kendi ülkemde uygulayacağım diye imza atmışsanız, yani söz vermişseniz, devletin namusu olarak söz vermişseniz o ittifakın dışında farklı arayışlara girmek doğru değildir. Etik olarak değildir. Siz NATO ittifakı içindesiniz gayet güzel, savunma sanayimizi de bunun üzerine inşa etmişsiniz gayet güzel, neyse toplantılar NATO toplantıları yapılır vs o toplantılara katılırsınız, toplantıda oy kararları oy birliği ile alınır vs siz ittifakın dışında farklı bir savunma sanayine girerseniz o zaman sorun çıkar, çıkıyor.

Kılıçdaroğlu'ndan İngiliz medyasına garanti: S-400'leri geri vereceğiz
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan İngiliz medyasına garanti: S-400'leri geri vereceğiz

'Sorunun yanıtını almış değiliz'

Nitekim gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum, kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan’a karşı mı kullanacaksınız? NATO ittifakı içinde. Suriye’ye karşı mı kullanacaksınız? Orası da çok daha güçlü Ruslar var. İran’a karşı mı kullanacaksınız? Kasr-ı Şirin’den bu yana aramızda hiçbir sorun çıkmamış. E kime karşı kullanacaksınız? Rusya’ya karşı mı kullanacaksınız? Zaten silahı size veren o. Niye aldınız, neyin bedeli olarak aldınız, neyin bedelini ödediniz? Bu sorunun yanıtını şu ana kadar almış değiliz."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun S-400 çelişkisi kafaları karıştırdı
OYNAT 00:59
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun S-400 çelişkisi kafaları karıştırdı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, farklı zamanlarda yaptığı S-400 açıklamaları kafa karıştırdı. CHP lideri 2019 yılında katıldığı bir canlı yayında, 'Kim bize saldıracak?' çıkışını yapmış, ardından bunun bir siyasi karar olduğunu ve Türkiye'nin dünyanın en pahalı hurdasına sahip olduğunu belirtmişti. Dün de CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun, 'Bu coğrafyada hava savunma sistemimizdeki açıklar kabul edilemez. Sistemin güçlendirilmesi ve bu kapsamda s-400'lerin alınması gereklidir.' açıklamasını hatırlatarak, 'Genel Başkanımızın da benim de S-400'lerle ilgili söylediklerimiz son derece açıktır ve partimizin remi görüşünü yansıtır.' ifadelerini kullandı.


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