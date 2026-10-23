Üçüncü ülkeye karşı yapılmadı

Ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, gazetecilerin de sorularını cevapladı. Fon soruşturmalarına yönelik soru üzerine Kurtulmuş, “Bu konuda kim haksız kazanç sağladıysa, kim milletin parasına, cebine elini soktuysa, kim arsızlık ve hırsızlık yaptıysa sonuna kadar gidilmeli, hepsinden hesap sorulmalıdır. Bu süreçlerde kusuru, hatası, noksanı, ihmali olan kim varsa onlar da Türk yargısı önünde hesaplarını vermelidir” dedi.

HAKLARI KORUMA ALTINA ALACAK

Libya Temsilciler Meclisi’nin, Libya ile Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını kabul ettiğinin belirtilmesi üzerine Kurtulmuş, “Bu anlaşma herhangi bir üçüncü ülkeye karşı yapılmış anlaşma değildir. Türkiye’nin ve Libya’nın Akdeniz’deki, deniz yetki alanlarındaki egemenlik haklarını koruma altına alacak olan bir anlaşmadır” diye konuştu.

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