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Kanada ile stratejik ortaklık

Kanada ile stratejik ortaklık

Nur Banu Aras
04:00, 23/10/2026, CumaG: Güncelleme: 04:03, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Kanada ile stratejik ortaklık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney’le Beştepe’de bir araya geldi. Erdoğan, Kanada’dan başbakan düzeyinde yapılan ilk ziyaret olması bakımından tarihi nitelik taşıyan buluşmada iki ülkenin ilişkilerini stratejik ortaklık düzeyine yükseltme kararı aldıklarını söyledi. Erdoğan, Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine yıl sonundan önce başlanacağını ve ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney’le Ankara’da bir araya geldi. Kanada’dan başbakan düzeyinde yapılan ilk ikili ziyaret olması bakımından tarihi nitelik taşıyan buluşmada iki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, üst düzey ziyaretlerin sürekli olmasını temenni etiğini söyledi. Görüşmede ikili ilişkileri etraflıca değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, “Bölgesel ve küresel meselelere değinme imkânı bulduk. Bu ziyaretin en somut çıktılarından birini, hiç şüphesiz Kanada ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine yükseltme kararımız teşkil etti. Stratejik ortaklık kararımızın katkısıyla önümüzdeki dönemde enerji, ticaret, ulaştırma ve savunma sanayii gibi birçok alanda yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu yönde atacağımız somut adımları içeren bir eylem planını da kabul ettik” diye konuştu.

GENİŞ İŞ BİRLİĞİ ALANI

Kanada ile savunma sanayii ve nükleer enerji alanlarında yakın temas halinde olduklarını ifade eden Erdoğan, “Savunma sanayii iş birliğinin önemine vakıf iki müttefikiz. Biraz önce de savunma sektörü ortaklıkları mutabakat zaptına imzalar atıldı. Müttefiklerin savunma sanayiilerine finansman sağlamak amacıyla Kanada öncülüğünde kurulmakta olan Savunma Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası’nın savunma sanayii iş birliğimizi desteklemesini bekliyoruz” dedi. Enerji alanında madencilikten LNG’ye, kritik minerallerden nükleer enerjiye kadar geniş bir iş birliği alanının mevcut olduğuna dikkat çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Enerji bakanlıklarımız arasında kabul edilen enerji alanında iş birliğine dair ortak bildiri, nükleer dahil bu alandaki ciddi potansiyele işaret ediyor.”

İŞ ADAMLARI BİR ARAYA GELECEK

“Değerli dostum Başbakan Carney ile ilişkilerimizin geleceğine yönelik tarihi bir adım attık. Çok geniş yelpazeye yayılan iş birliği potansiyelimizi gerçek anlamda hayata geçirmek için önemli bir süreci başlattık. İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmamız kağıt üzerinde kalacak sembolik bir adım olmayacaktır. Bu konuda Sayın Carney’in ekonomi alanındaki engin tecrübesi ve siyaset sahnesinde sergilediği sağduyulu ve dirayetli duruşla önemli rol oynayacağına inanıyorum. Uzun yıllara sarih Türkiye-Kanada kopukluğunu bugün biz gidermiş olduk. Yeni bir dönemi başlatıyoruz. Ben de Kanada’ya yapacağım ziyaretimde orada iş adamlarımızı bir araya getirerek adımlarımızı atacağız.”

Hava, savunma ve enerjide anlaşma

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Carney'in huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı."Savunma Sektörü Ortaklıkları Mutabakat Zaptı", Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand tarafından imzalandı. "Hava Ulaştırma Antlaşması"na, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand imza attı. "Enerji Alanında İşbirliğine Dair Ortak Bildiri"yi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kanada Enerji Bakanı Tim Hodgson imzaladı.

Ticarette hedef 10 milyon dolar

Ticaret ve yatırımların artırılmasını teminen Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine yıl sonundan önce başlanmasını kararlaştırdıklarını kaydeden Erdoğan, “Atacağımız bu adımlarla halen yaklaşık 3 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimizi ilk olarak 5 milyara, akabinde de 10 milyar dolara çıkarmayı temenni ediyoruz” değerlendirmesi yaptı.

Güncellenen Hava Ulaştırma Anlaşması ile birlikte iki ülke arasında doğrudan uçuşları yaklaşık iki katına çıkaracaklarını vurgulayan Erdoğan, “Üçüncü ülkelerde ortak yatırım fırsatlarını da değerlendirdik. Afrika’dan Latin Amerika’ya, Orta Asya’dan Uzak Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyada iş birliği fırsatlarının bulunduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kalıcı barış için ortak görüşteyiz

  • Gazze, Ukrayna ve Körfez dahil birçok bölgesel gelişmeye ilişkin son gelişmeleri değerlendirdiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Gerek Ukrayna’da gerek Körfez’de olsun diplomatik yöntemlerin kalıcı barışa giden yolu açmasını temenni ediyoruz. Bu noktada ortak görüşte olduğumuzu teyit ettik.”

Türkiye çetrefilli çatışmaları çözdü

  • Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'nin dünyanın farklı bölgelerinde çetrefilli çatışmaların çözümünde çok önemli bir rol oynadığını belirterek “Türkiye bu açıdan müstesna bir ortak” dedi.

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Başlıklar :diplomasikanadarecep tayyip erdoğanpolitika
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