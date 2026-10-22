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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''stratejik ortaklık'' vurgusu: Yeni bir dönemi başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''stratejik ortaklık'' vurgusu: Yeni bir dönemi başlatıyoruz

17:30, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 18:01, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''stratejik ortaklık'' vurgusu: Yeni bir dönemi başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Kanada Başbakanı Mark Carney ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Atacağımız adımlarla 3 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimizi ilk olarak 5 milyar dolara akabinde 10 milyar dolara çıkarmayı temenni ediyoruz. İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmamız, kağıt üzerinde kalacak sembolik bir adım olmayacaktır. Kanada ve Türkiye arasında yeni bir dönemi başlatıyoruz. "ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Ülkelerimiz arasındaki üst düzey ziyaretlerin sürekli olmasını temenni ediyorum. Enerji, ticaret, savunma sanayii gibi birçok alanda yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Atacağımız adımlarla yaklaşık 3 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimizi ilk olarak 5 milyar, akabinde 10 milyar dolara çıkarmayı temenni ediyoruz.

Öncelikle ticaret ve yatırımların artırılmasını teminen Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine yıl sonundan önce başlanmasını kararlaştırdık.

Önümüzdeki dönem enerji, ticaret, ulaştırma ve savunma sanayisi gibi alanlarda yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Gerek Ukrayna'da gerekse Körfez'de olsun, diplomatik yöntemlerin kalıcı barışa giden yolu açmasını temenni ediyoruz.

Enerji alanında madencilikten LNG'ye, kritik minerallerden nükleer enerjiye kadar geniş bir iş birliği alanı mevcut. Enerji bakanlıklarımız arasında kabul edilen enerji alanında iş birliğine dair ortak bildiri, nükleer dahil bu alandaki ciddi potansiyele işaret ediyor.

Bugün ayrıca Gazze, Ukrayna ve Körfez dahil birçok bölgesel gelişmeye ilişkin son gelişmeleri de değerlendirdik. Gerek Ukrayna'da gerek Körfez'de olsun diplomatik yöntemlerin kalıcı barışa giden yolu açmasını temenni ediyoruz. Bu noktada ortak görüşte olduğumuzu teyit ettik.

Gazze'de ise Kanada'nın diğer bazı müttefiklerle birlikte istilacı yerleşimlere yönelik yaptırım adımlarını İsrail hükümetinin ihlallerinin caydırılması noktasında isabetli bir adım olarak görüyoruz. Bölgemizde barış ve istikrarın tesisi noktasında bu yöndeki tutumlarını sürdürmelerini temenni ediyoruz.

'Türkiye istisnai bir ortak'

Kanada Başbakanı Mark Carney ise basın toplantısındaki konuşmasında şunları söyledi:

Türkiye dünyanın farklı bölgelerinde çetrefilli çatışmaların çözümünde çok önemli bir rol oynuyor. Kanada güvenilir ortaklarla derin ortaklıklar kurma peşinde. Türkiye bu açıdan istisnai bir ortak.


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Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanıbasın toplantısı
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