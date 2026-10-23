Uluslararası etkinliğimizin göstergesi

Türkiye’nin bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamaya sürdürdüğünü kaydeden Bakanlık “Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması, Mekke Savunma İttifakı ve Bedir Mutabakat Zaptı ile birlikte ülkemizin uluslararası alandaki etkinliğinin ve stratejik iş birliğinin somut göstergesidir” değerlenmesi yaptı.

SAVUNMADA ORTAK HAREKET

21 Ekim’de Doha’da Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında imzalanan Bedir Mutabakatı’nın ülkeler arasındaki güçlü dostluğun ve birlikte çalışma iradesinin somut bir göstergesi olduğu belirtilen açıklamada, “Bu mutabakatla, savunma sanayii alanında ortak projelerin hayata geçirilmesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin artırılması, altyapı ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve ortak üretim kapasitesinin geliştirilmesi ile ülkelerimiz arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir stratejik ortaklıkların tesis edilmesi hedeflenmektedir” ifadeleri kullanıldı. Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirdiği vurgulanan açıklamada, Türkiye’nin bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

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