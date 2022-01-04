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POLİTİKA

CHP'yi 'Sakın ha' diyerek uyardı: Yanlış adamla seçime girerseniz Tanju Özcan nereden çıktı demeyin

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun ceza verdiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisini Cumhurbaşkanı adayı konusunda uyardı. "Yanlış adamlarla seçime girmeyin." diyen Özcan, "Girerseniz de bu Tanju Özcan nereden çıktı demeyin." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
CHPyi Sakın ha diyerek uyardı: Yanlış adamla seçime girerseniz Tanju Özcan nereden çıktı demeyin
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

Belediye Meclis Toplantısı'nda konuşan Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi YDK'nin hakkında kararı verdiğini, kendisine bir uyarı cezasının verildiğini söyledi.

Özcan, "Yüksek Disiplin Kurulunun uyarı kararını aldım, kabul ettim, cebime koydum." diye konuştu.

Bu vesileyle kendi partisini uyarmak istediğini belirten Özcan, "Bu da benim hakkım. Sayın Akşener, aday değilim demek suretiyle adayı belirleme noktasında Millet İttifakı'nın büyük ortaklarından CHP'ye yol açmış oldu." ifadelerini kullandı.

"SAKIN YANLIŞ ADAMLARLA SEÇİME GİRMEYİN"

Kendisini uyaranlara uyarıda bulunmak isteğini söyleyen Özcan, "Sakın ha, yanlış bir adayla çıkmayın. Milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kurmamış yanlış adamlarla seçime girmeyin. Girerseniz de bu Tanju Özcan nereden çıktı demeyin." dedi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü bir kadına yönelik ifadeleri nedeniyle uyarı cezası istemiyle YDK'ye sevk edilmişti.

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Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'na gözdağı verdi. Millet İttifakı'nın vatandaşın içine sinmeyen bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması durumunda kendisinin de aday olacağını söyleyen Özcan, ''Milletin kabul etmeyeceği, milletin gönlünde taht kuramayacak bir isimle yola çıkmaya kalkarlarsa işte ben o noktada bir seçenek olarak ortaya çıkabilirim.'' ifadelerini kullandı.

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