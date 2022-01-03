CHP'li Tanju Özcan ırkçı kararlarını savunmaya devam ediyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisinin, kentte yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine yapılan zam kararının Bolu İdare Mahkemesince yürütmesinin durdurulmasına yönelik, "Bunun yürütmesini mahkeme durdurdu diye sevinenler, halay çekenler varsa ben bu mücadeleden vazgeçmedim." dedi.

Irkçı söylemlerini savundu

Bolu İdare Mahkemesinin, Bolu Belediye Meclisinin yabancı uyruklulara yönelik su ve nikah işlemleri tarifesine yönelik yürütmeyi durdurma kararına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Özcan, "Bolu İdare Mahkemesi yürütmesini durdurdu. Bizim bu kararları almamızın sebebi ise misafirlik fazla uzadı, sığınmacılar ülkelerine geldikleri gibi gönderilmelidir." diye konuştu.

Sığınmacıların Türkiye'de olmasını, "Büyük bir Amerikan emperyalist projesi" olarak değerlendiren Özcan, "Bunun yürütmesini mahkeme durdurdu diye sevinenler, halay çekenler varsa ben bu mücadeleden vazgeçmedim. Başka şekilde ve yollarla aynen mücadeleye devam edeceğim." ifadesini kullandı.

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OYNAT 00:48 Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın yabancılara zam önergesi CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi: Kalırsanız böyle uygulamaların muhatabı olursunuz Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin önergesi, Belediye Meclisinde CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek komisyona gönderildi. Birçok ülkenin kendi vatandaşlarına sunulan hizmetlerden para almadığını, yabancılardan ise yüksek miktarlarda para aldığını söyleyen Özcan, kendisine yurt dışından yapılan eleştirilere tepki gösterdi.



Özcan, sığınmacılara seslenerek, 'Ben sizi Bolu'ya davet etmedim. Devlet de sizi Bolu'ya zorla göndermedi. Kendi iradenizle Bolu'ya geldiniz. Nasıl Bodrum'da pahalı beache gidip 1 liralık suyu 10 liraya içmek bir tercihse Bolu'da kalmakta bir tercihtir. Kalırsanız bu tür uygulamaların muhatabı olursunuz.' dedi.



CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen önerge, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.



Bolu Belediye Meclisinde 14 CHP'li, 11 AK Parti'li, 4 İYİ Partili ve 2 MHP'li üye bulunuyor.





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Ne olmuştu?

Irkçı söylemleriyle sıklıkla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolar ve nikah ücretlerinin 100 bin lira olmasına yönelik kararları Belediye Meclisinde CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek komisyona gönderilmişti. Bu kararın ardından Bolu İdare Mahkemesi, Bolu Belediye Meclisinin yabancı uyruklulara yönelik su ve nikah işlemleri tarifesi zamlarına karşı yürütmeyi durdurma kararı verdi.

OYNAT 00:50 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen başörtülü kadın hakkında iğrenç ima Sığınmacılara yönelik tepki çeken ifadeleriyle gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı programda yine skandal açıklamalara imza attı. Kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili yaşadıklarını anlatan Özcan, sosyal medyada büyük tepki topladı.

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