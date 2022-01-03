CHP'li Tanju Özcan ırkçı kararlarını savunmaya devam ediyor
Bolu İdare Mahkemesinin, Bolu Belediye Meclisinin yabancı uyruklulara yönelik su ve nikah işlemleri tarifesine yönelik yürütmeyi durdurma kararına ilişkin açıklama yapan Özcan, ''Sevinenler, halay çekenler varsa ben bu mücadeleden vazgeçmedim. Başka şekilde ve yollarla aynen mücadeleye devam edeceğim." ifadesini kullandı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisinin, kentte yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine yapılan zam kararının Bolu İdare Mahkemesince yürütmesinin durdurulmasına yönelik, "Bunun yürütmesini mahkeme durdurdu diye sevinenler, halay çekenler varsa ben bu mücadeleden vazgeçmedim." dedi.
Irkçı söylemlerini savundu
Bolu İdare Mahkemesinin, Bolu Belediye Meclisinin yabancı uyruklulara yönelik su ve nikah işlemleri tarifesine yönelik yürütmeyi durdurma kararına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Özcan, "Bolu İdare Mahkemesi yürütmesini durdurdu. Bizim bu kararları almamızın sebebi ise misafirlik fazla uzadı, sığınmacılar ülkelerine geldikleri gibi gönderilmelidir." diye konuştu.
Sığınmacıların Türkiye'de olmasını, "Büyük bir Amerikan emperyalist projesi" olarak değerlendiren Özcan, "Bunun yürütmesini mahkeme durdurdu diye sevinenler, halay çekenler varsa ben bu mücadeleden vazgeçmedim. Başka şekilde ve yollarla aynen mücadeleye devam edeceğim." ifadesini kullandı.
Irkçı söylemleriyle sıklıkla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolar ve nikah ücretlerinin 100 bin lira olmasına yönelik kararları Belediye Meclisinde CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek komisyona gönderilmişti. Bu kararın ardından Bolu İdare Mahkemesi, Bolu Belediye Meclisinin yabancı uyruklulara yönelik su ve nikah işlemleri tarifesi zamlarına karşı yürütmeyi durdurma kararı verdi.