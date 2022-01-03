CHP'de Tanju Özcan ve Alim Karaca için karar çıktı: İhraç değil uyarı cezası

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü bir kadına yönelik ifadeleri nedeniyle uyarı cezası istemiyle, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da bir vatandaş ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle yine uyarı cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na'ya sevk edilmişti.
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), MYK tarafından “uyarı” talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında kararını verdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında “Uyarma Cezası” verildi.
DOSYALARDAKİ EKSİK NEDENİYLE BUGÜNE ERTELENMİŞTİ
CHP YDK, Özcan ve Karaca'nın dosyalarını görüşmek üzere genel merkezde toplanmış, 3 saat süren toplantıda iki dosyada da eksiklikler olduğu tespit edilmişti. Özcan ve Karaca hakkında verilecek karar, dosyalardaki eksiklikler nedeniyle bugüne ertelenmişti.