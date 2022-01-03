Gündem CHPde Tanju Özcan ve Alim Karaca için karar çıktı İhraç değil uyarı cezası
POLİTİKA

CHP'de Tanju Özcan ve Alim Karaca için karar çıktı: İhraç değil uyarı cezası

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Özcan ve Karaca hakkındaki karar açıklandı. Başörtülü bir kadına iğren imalarda bulunan Özcan ve bir vatandaşla küfürlü telefon konuşması yapan Karaca'ya uyarı cezası verildi.

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Haber Merkezi Diğer
CHPde Tanju Özcan ve Alim Karaca için karar çıktı: İhraç değil uyarı cezası
Alim Karaca ve Tanju Özcan

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü bir kadına yönelik ifadeleri nedeniyle uyarı cezası istemiyle, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da bir vatandaş ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle yine uyarı cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na'ya sevk edilmişti.

İHRAÇ EDİLMEDİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), MYK tarafından “uyarı” talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında kararını verdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında “Uyarma Cezası” verildi.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen başörtülü kadın hakkında iğrenç ima
OYNAT 00:50
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen başörtülü kadın hakkında iğrenç ima
Sığınmacılara yönelik tepki çeken ifadeleriyle gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı programda yine skandal açıklamalara imza attı. Kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili yaşadıklarını anlatan Özcan, sosyal medyada büyük tepki topladı.


DOSYALARDAKİ EKSİK NEDENİYLE BUGÜNE ERTELENMİŞTİ

CHP YDK, Özcan ve Karaca'nın dosyalarını görüşmek üzere genel merkezde toplanmış, 3 saat süren toplantıda iki dosyada da eksiklikler olduğu tespit edilmişti. Özcan ve Karaca hakkında verilecek karar, dosyalardaki eksiklikler nedeniyle bugüne ertelenmişti.

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CHP'nin küfürbaz başkanı disipline sevk edildi

Başörtülü kadına iğrenç imada bulunan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a siyah çelenkli protesto
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