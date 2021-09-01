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POLİTİKA

CHP'nin küfürbaz başkanı: 12 dakikada 68 küfür!

CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, vatandaşa küfürler savurdu. Kendisini eleştiren Serkan Yalnız’a telefonla ulaşan Karaca, 12 dakikada 68 küfür saydırdı. Olayı yargıya taşıyan Yalnız, CHP’liler tarafından “davayı geri çek” diyerek tehdit edildiğini söyledi.

Burak Doğan Yeni Şafak
CHPnin küfürbaz başkanı Alim Karaca: ​12 dakikada 68 küfür!
Alim Karaca

Muğla’nın Fethiye ilçesi, CHP’li Belediye Başkanı Alim Karaca’nın küfür skandalı ile sarsıldı. Başkan Karaca, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un kötü yönetildiğini söyleyen Serkan Yalnız adlı taraftara telefonla ulaşarak 12,5 dakika boyunca galiz küfürler yağdırdı.

SEN MİSİN ELEŞTİREN

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgiye göre Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un basketbol takımının taraftarı olan Serkan Yalnız, sosyal medya üzerinden kulübün kötü yönetildiğini belirterek eleştirilerde bulundu. Belediyenin kulübe sahip çıkmasını isteyen Yıldız, takımın kapanma sürecine girdiğini belirterek duruma bir an önce el konulmasını istedi. Bunun üzerine Alim Karaca daha önce birkaç kez görüştüğü Serkan Yalnız’a 6 Temmuz’da mesaj atarak “Bu işlere burnunu sokma” diyerek tehdit etti.

Serkan Yalnız, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayetçi oldu.
Serkan Yalnız, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayetçi oldu.

Ancak Serkan Yalnız, eleştirilerine devam edince CHP’li Karaca, 27 Ağustos’ta tekrar mesaj attı. “Sana hesap mı vermek zorundayım” diyen Karaca, ardından da telefon açtı. 12,5 dakika konuşan Karaca, Yalnız’a ve ailesine galiz küfürler yağdırdı. Yalnız’ın savcılığa sunduğu ses kaydına göre, Karaca görüşme boyunca tam 68 kez küfür etti.

‘DAVAYI ÇEK’ TEHDİDİ

Yalnız dün Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek Karaca hakkında şikayetçi oldu. Yeni Şafak’a konuşan Yalnız, kendisinin de CHP’li olduğunu Karaca ile daha önce birçok kez görüştüğünü söyledi. Karaca’nın kendisine küfürler yağdırdığını aktaran Yalnız “Belediye başkanının çevresi, belediyeden beklentileri olan kişiler, arayıp davayı geri çekmem konusunda tehdit ediyorlar. Davayı geri çek bu işi uzatma şeklinde tehdit telefonları alıyorum.” ifadelerini kullandı.

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