CHP'nin küfürbaz başkanı disipline sevk edildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, CHP’li Belediye Başkanı Alim Karaca, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un kötü yönetildiğini söyleyen Serkan Yalnız adlı taraftara telefonla ulaşarak 12,5 dakika boyunca galiz küfürler yağdırmıştı.
12 DAKİKADA 68 KÜFÜR
Yalnız’ın savcılığa sunduğu ses kaydına göre, Karaca görüşme boyunca tam 68 kez küfür etti. Olayı yargıya taşıyan Yalnız, CHP’liler tarafından “davayı geri çek” diyerek tehdit edildiğini de söylemişti.
CHP YÖNETİMİNDEN KARAR
Hakkında inceleme başlatılan Karaca, CHP tarafından disipline sevk edildi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında "Vatandaşa küfreden Fethiye Belediye Başkanını disipline sevk ettik" dedi.