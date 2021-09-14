CHP'nin küfürbaz başkanı hakkında inceleme başlatıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, CHP’li Belediye Başkanı Alim Karaca, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un kötü yönetildiğini söyleyen Serkan Yalnız adlı taraftara telefonla ulaşarak 12,5 dakika boyunca galiz küfürler yağdırmıştı.

Serkan Yalnız

12 DAKİKADA 68 KÜFÜR

Yalnız’ın savcılığa sunduğu ses kaydına göre, Karaca görüşme boyunca tam 68 kez küfür etti. Olayı yargıya taşıyan Yalnız, CHP’liler tarafından “davayı geri çek” diyerek tehdit edildiğini de söylemişti.

CHP İNCELEME BAŞLATTI

Ahmet Sonuç adındaki sosyal medya fenomeniyle bir görüşme gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Alim Karaca hakkında parti içinde işlem başlatıldığını söyledi.