CHP'nin küfürbaz başkanı hakkında inceleme başlatıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, CHP’li Belediye Başkanı Alim Karaca, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un kötü yönetildiğini söyleyen Serkan Yalnız adlı taraftara telefonla ulaşarak 12,5 dakika boyunca galiz küfürler yağdırmıştı.
12 DAKİKADA 68 KÜFÜR
Yalnız’ın savcılığa sunduğu ses kaydına göre, Karaca görüşme boyunca tam 68 kez küfür etti. Olayı yargıya taşıyan Yalnız, CHP’liler tarafından “davayı geri çek” diyerek tehdit edildiğini de söylemişti.
CHP İNCELEME BAŞLATTI
Ahmet Sonuç adındaki sosyal medya fenomeniyle bir görüşme gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Alim Karaca hakkında parti içinde işlem başlatıldığını söyledi.