Gündem CHPnin küfürbaz başkanı hakkında inceleme başlatıldı
POLİTİKA

CHP'nin küfürbaz başkanı hakkında inceleme başlatıldı

Kendisini eleştiren vatandaşa telefonla ulaşarak küfürler savuran CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında, CHP içinde inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi Diğer
CHPnin küfürbaz başkanı hakkında inceleme başlatıldı
Alim Karaca

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, CHP’li Belediye Başkanı Alim Karaca, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un kötü yönetildiğini söyleyen Serkan Yalnız adlı taraftara telefonla ulaşarak 12,5 dakika boyunca galiz küfürler yağdırmıştı.

Serkan Yalnız
Serkan Yalnız

12 DAKİKADA 68 KÜFÜR

Yalnız’ın savcılığa sunduğu ses kaydına göre, Karaca görüşme boyunca tam 68 kez küfür etti. Olayı yargıya taşıyan Yalnız, CHP’liler tarafından “davayı geri çek” diyerek tehdit edildiğini de söylemişti.

CHP İNCELEME BAŞLATTI

Ahmet Sonuç adındaki sosyal medya fenomeniyle bir görüşme gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Alim Karaca hakkında parti içinde işlem başlatıldığını söyledi.

CHP'nin küfürbaz başkanı: 12 dakikada 68 küfür!
GÜNDEM
CHP'nin küfürbaz başkanı: 12 dakikada 68 küfür!
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