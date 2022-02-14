Gündem Cinayet şüphelisi Pişmanım ama hak etti
ESKİŞEHİR

Cinayet şüphelisi: Pişmanım ama hak etti

Eskişehir’de tartıştığı kahvehane sahibini öldüren şahıs ve kendisine yardım eden 2 kişi adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi Hüseyin Ö. ‘Pişmanım ama hak etti’ diyerek adliyeye giriş yaptı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Cinayet şüphelisi: Pişmanım ama hak etti
Cinayet şüphelisi: Pişmanım ama hak etti.

Olay geçtiğimiz gün Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak’ta bir kıraathanede meydana geldi. İddialara göre kahvehane işletmecisi Ali Bahri Gürcan (51) ile Hüseyin Ö. arasında poker oynadıkları esnada ‘rest çekme’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada darp edilen Hüseyin Ö., arabasından aldığı silah ile kahvehane işletmecisi Ali Bahri Gürcan’a doğru ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gürcan, tedavi için götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi: Pişmanım ama hak etti.
Cinayet şüphelisi: Pişmanım ama hak etti.

“Hak etti, ölecekti”

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Hüseyin Ö. ve kendisine yardım ettiği tespit edilen Soner K. (35) ile İran uyruklu Behrouz M. (43) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye girerken gazetecilerin ‘Neden yaptın’’ ve ‘Pişman mısın?’ sorularına cevap veren Hüseyin Ö. “Kim kimi durduk yere öldürmüş. Hak etti, ölecekti. Pişmanım ama hak etti” ifadelerini kullandı.

Halil Falyalı cinayetinde bir Söylemez daha gözaltında
DÜNYA
Halil Falyalı cinayetinde bir Söylemez daha gözaltında

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: Seccad Yeşil tutuklandı
GÜNDEM
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: Seccad Yeşil tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu Murat Kartal cinayetinde ses kaydı dava dosyasında: Niye arabada geziyoruz
FOTOĞRAF 16
Title
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Şubat’tan itibaren Büyükçekmece’de boş bir arazide yapılan kazı çalışmasında 4 Şubat Cuma günü cesedi bulunan Murat Kartal’ın son ses kaydına ulaşıldı.
Title
Ülke gündemini sarsan ve dört gün boyunca yapılan gizemli kazıyla cesedi bulunan Murat Kartal'ın, öldürülmeden dakikalar önce kendi telefonuna aktardığı ses kaydında, sahte gözaltı formülüyle kendini evinden alarak hasımlarına teslim eden polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut arasında geçen diyaloglar kan dondurdu.
Title
Ses kaydında, hasım olduğu Baybaşin ailesinin fertlerine teslim edilmeden dakikalar önce polislerle maktulün arasında geçtiği iddia edilen konuşmalar yer alıyor.
Title
Polisler tarafından uzun süre gezdirilirken tedirgin olduğu ses tonuna yansıyan Murat Kartal’ın, polislerle aralarında geçen konuşmayı ses kaydına alarak ailesine attığı öğrenildi.
Title
“Niye böyle arabada geziyoruz”<br><br>Murat Kartal ile polis ekipleri arasındaki diyalogda polis memurunun, “Sen silahtan dolayı mı sıkıntı yapıyorsun?’ sorusu üzerine hayatını kaybeden Kartal’ın, ’Abi silahtan sıkıntı yapmıyorum. Aldığım yer belli yani. Sıkıntı değil de ama niye böyle arabada geziyoruz. Onu anlamıyorum’ cevabını verdiği polis ekibinin ise ‘müsterih ol’ diyerek karşılık verdiği duyuldu.
Title
Kartal'ın cesedini bulmak için yapılan kazıdan görüntüler:
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Türkiye'nin konuştuğu Murat Kartal cinayetinde ses kaydı dava dosyasında: Niye arabada geziyoruz
Büyükçekmece'de dört gün süren gizemli kazıyla gündeme oturan Murat Kartal cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Kartal'ın öldürülmeden dakikalar önce ses kaydı aldığı ve kendisini sahte gözaltı yöntemiyle hasımlarına teslim eden polis ekiplerine "Niye böyle arabada geziyoruz" dediği ortaya çıktı.
180 bin dolara satan var

180 bin dolara satan var

​Mantar toplarken buldu: En ufağı 12 kilogram geliyor.
Uzmanlardan uyarı

Uzmanlardan uyarı

​Omicron'un üç yeni semptomu açıklandı.
Gıdada KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı

Saklı tarih ortaya çıkacak

Saklı tarih ortaya çıkacak

​Düzce'de turizme Konuralp dopingi.

​İndirimi fiyatlara yansıtmayan marketlere af yok.

Sultangazi'de esnafın köpeğine saldırdı.

Üç il ve 758 ilçeden daha büyük.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.