Dünya Halil Falyalı cinayetinde bir Söylemez daha gözaltında
ORTADOĞU

Halil Falyalı cinayetinde bir Söylemez daha gözaltında

Kıbrıs’taki Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri Faysal Söylemez. Daha önce de “Söylemez Kardeşler” olarak bilinen çetenin lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözaltına alınmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Halil ​Falyalı suikastında bir Söylemez daha gözaltında
Halil Falyalı

Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Mustafa Söylemez’in kardeşi Faysal Söylemez olduğu öğrenildi.

Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında “Söylemez Kardeşler” olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözaltına alınmıştı.

Halil Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı 10’a yükseldi.
Halil Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı 10’a yükseldi.

GÖZALTI SAYISI 10’A YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul’da gözaltı sayısı 6’ya yükseldi. Böylece KKTC’deki 4 gözaltıyla birlikte sayı 10’a yükselirken; Kıbrıs’ta önceki gün gözaltına alınan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan son üç kişiden birinin de Mustafa Söylemez’in kardeşi Faysal Söylemez olduğu belirtildi.

SORGULARI BAŞLADI

Soruşturmanın İstanbul ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 şüphelinin ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi. Ayrıca, 10 Şubat Perşembe günü gözaltına alınan Mustafa Söylemez ve 2 şüphelinin gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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