​Falyalı suikastından Söylemezler çetesi çıktı

Sanal bahis ve kumarhane baronu Halil Falyalı’nın öldürülmesi olayında izler Söylemez’ler çetesine çıktı. Soruşturma kapsamında KKTC güvenlik makamlarının talebi doğrultusunda Söylemez’ler çetesinin lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı İstanbul’da gözaltına alındı.

Söylemez’lerin cinayetin ardından sürat teknesi ile Türkiye’ye girdiği, ardından İstanbul’a geçtiği iddia ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan Söylemez’lerin, işlemlerin ardından KKTC’ye gönderilebileceği belirtildi.

“ÜNİFORMALI ÇETE”

Muşlu Söylemez’ler ailesi, 1990’lı yılların karanlık figürleri arasında. Üyeleri arasında asker, polis, avukat ve doktorlar bulunduğu için çete “Üniformalı Çete” olarak da adlandırılıyor. Söylemez’ler çetesinin adı ilk olarak 1994 yılında duyuldu.

Söylemez ve eski milletvekili Sedat Bucak’ın aşiret mensupları arasında bir barda silahlı çatışma çıktı. O dönem çetenin lideri olan Mehmet Sena Söylemez yaralandı, Memduh Bucak, Vahap Akpınar ve Ahmet Oynak öldü. Bucak ve Söylemez’ler arasındaki hasımlık bununla da kalmadı.

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SUSURLUK’TA DA VARLAR

1996 yılında Eskişehir’de, Resul Söylemez ve Nasır Söylemez’in cesetleri bulundu. Söylemezler bu cinayetlerden de Bucak ailesini ve onları himaye ettiğini öne sürdüğü tanınmış siyasetçileri sorumlu tuttu. Haklarında hazırlanan bir iddianamede Sedat Bucak’a lav silahı ile suikast planladıkları iddia edildi.

Adları iş insanları Kudbettin Altay, İrfan Altay ve Ali Açıkgöz’ün öldürülmesi olayında da geçen Söylemezler çetesi, Susurluk kazasının yaşandığı dönem de gündemdeydi. Susurluk Komisyonu’na ifade veren Mehmet Sena Söylemez, birçok isme suçlamalar yöneltmişti. Zaman zaman cezaevine giren Söylemez’ler, Irak ve Azerbaycan’da da illegal işlerle anılmıştı.

Fatih Bucak-Halil Falyalı

Falyalı Bucak’lara çok yakın

1994’den bu yana Söylemez’lerin hasmı olan Bucak ailesinin, öldürülen Halil Falyalı ile iyi ilişkileri vardı. Cinayetin ardından Halil Falyalı ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Fatih Bucak, altına “Bir dostumu daha kaybettim... Koca yürekli güzel insan Rabbim mekanını cennet etsin” notunu düştü.

Bağlantıları araştırılıyor

Cinayetten hemen sonra KKTC’de saldırganların kullandığı kiralık aracın şoförü olduğu iddia edilen 1 kişi yakalanmıştı. Önceki akşam Lefkoşa Ercan Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yapmaya çalışan 2 şüpheli daha polis tarafından gözaltına alındı.

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KKTC’de gözaltında bulunan 3 şüpheli ile ilgili işlemler sürüyor. Havalimanında Türkiye’ye gitmek isterken yakalanan şüphelilerin, geldikleri gün yeniden KKTC’den çıkmak istedikleri için tedbir amacıyla gözaltına alındıkları öğrenildi. Polis bu 2 şüphelinin cinayetle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Falyalı suikastı

Silahlar 5 dakika susmadı

Görgü tanıklarının cinayet anına ilişkin anlatımları KKTC basınında yer aldı. Bölgede oturan bir görgü tanığı, “Olay bir anda oldu ve ne olduğunu anlayamadık. Taramalı tüfeklerle silah sesleri duyduk, yaklaşık 5 dakika sürdü. Ben hayatımda bu kadar silah sesi duymadım” dedi. Başka bir görgü tanığı ise “Birden silah sesleri duymaya başladık. Taramalı tüfeklerle... Sesler yaklaşık 5 dakika sürdü. Silah seslerinin ardından bir kadın ‘Halil, Halil’ diye bağırmaya başladı. Bir anda oldu ve ne olduğunu anlayamadık” diye konuştu.

Falyalı dün toprağa verildi.

Cenaze defnedildi

qHalil Falyalı toprağa verildi. Falyalı’nın cenaze namazı, İskele bölgesinde bulunan Kumyalı köyündeki Kumyalı Şht. Polat Poyraz Camii’nde öğle namazını müteakip kılındı. Namaza KKTC Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve ailesi katıldı. Falyalı’nın cenazesi, daha sonra Kumyalı Köy Kabristanlığı’na defnedildi.

CİNAYET AYDINLANACAK

Cinayete ilişkin tüm yetkililerle toplantı yaptığını kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC’nin her türlü imkanıyla, burada bulunan Barış Güçleri Komutanı ve Türkiye ile yapılacak istişarelerle bu cinayet açığa çıkarılacaktır. KKTC’de bir düzen vardır. Burada bir devlet vardır. Teşkilatları var. Güvenlik birimlerine talimat verdim. Gereken yapılacaktır” dedi.

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