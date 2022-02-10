Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: Seccad Yeşil tutuklandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin çalışmalarda bugüne kadar 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i, 7 Şubat'ta sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
- Önceki gün Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil ile Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karantinada tutulan diğer şüpheli, işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Adliyesine gönderildi.
Savcılık, Seccad Yeşil'in tutuklanmasını, diğer şüphelinin adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasını talep etti. Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Seccad Yeşil'in tutuklanmasına, diğer şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.