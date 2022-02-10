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İSTANBUL

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: Seccad Yeşil tutuklandı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında Bursa'da yakalanan Seccad Y. tutuklanırken, diğer bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi AA
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: Seccad Yeşil tutuklandı
Seccad Yeşil'in gözaltına alınma anı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin çalışmalarda bugüne kadar 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i, 7 Şubat'ta sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

  • Önceki gün Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil ile Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karantinada tutulan diğer şüpheli, işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Adliyesine gönderildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde önemli gelişme
GÜNDEM
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde önemli gelişme

Savcılık, Seccad Yeşil'in tutuklanmasını, diğer şüphelinin adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasını talep etti. Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Seccad Yeşil'in tutuklanmasına, diğer şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sekiz kişi tutuklandı
GÜNDEM
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sekiz kişi tutuklandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şüphelilerinden Seccad Yeşil'in yakalanma anı
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şüphelilerinden Seccad Yeşil'in yakalanma anı
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan Seccad Yeşil, Bursa'da yakalandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Seccad Yeşil yakalandığı belirtilirken İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.
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