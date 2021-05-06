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Gündem Çıplak halde balkona çıkmak isteyen zihinsel engelli genç, annesini ve ağabeyini bıçakla yaraladı
DENİZLİ

Çıplak halde balkona çıkmak isteyen zihinsel engelli genç, annesini ve ağabeyini bıçakla yaraladı

Denizli’de çıplak halde balkona çıkmak isteyen zihinsel engelli çocuk, kendisini durduran annesini ve ağabeyini bıçakla yaraladı.

Haber Merkezi İHA
Çıplak halde balkona çıkmak isteyen zihinsel engelli genç, annesini ve ağabeyini bıçakla yaraladı
Zihinsel engelli genç, polis ekiplerince polis merkezine götürüldü.

Denizli Pamukkale'de 14 yaşındaki O.B., çıplak halde balkona çıkmak istedi. O sırada evde bulunan ağabeyi Cengiz B., ve annesi Nurgül B., O.B.’nin bu uygunsuz olduğunu söyleyerek izin vermedi. Bu duruma öfkelenen ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen O.B., ise eline aldığı bıçakla annesi ve ağabeyini yaraladı. Annesi ve ağabeyi ise bir anda evden çıkarak alt katta bulunan fırına sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne Nurgül B., ve oğlu Cengiz B., ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. O.B., ise polis ekiplerince polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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