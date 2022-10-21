Çipteki verilerle kamera kayıtları karşılaştırılacak

Amasra’daki patlamayla ilgili soruşturma sürüyor. 6 savcının yürüttüğü soruşturma kapsamında maden faciasını aydınlatmak için oluşturulan bilirkişi heyeti, sahada incelemelerde bulundu. Heyet her detayı kontrol ediyor. Maden ocağında -250 kottan itibaren büyük bir basınç bulunuyor. İçeriye girilmesi için hazırlık yapılmasına rağmen, aşağıda kulakları rahatsız edecek derecede basınç bulunması nedeniyle heyet aşağı inemedi. Bu nedenle ilk incelemeler yer üstündeki birimlerde gerçekleştirildi.

HAVALANDIRMA KONTROL EDİLDİ

Havalandırma sistemlerinden işe başlayan bilirkişi heyeti sistemin doğru çalışıp çalışmadığını test ederken, son yağ bakım tarihi dahil tüm bakım periyodları incelendi. Pis havayı emerek yeryüzüne çıkaran pervane ve motor sistemlerinin doğru çalışıp çalışmadığına bakıldı. Havalandırma sistemi yer altı işletmelerinin tamamında sirkülasyonu sağlayabiliyor mu ya da bu ocak için bu havalandırma sistemi yeterli mi, bu gibi konular mercek altında.

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RUTİN ÖLÇÜMLER YAPILDI MI?

Madenin üzerinde bulunan ve tüm parametreleri 24 saat kayıt altında tutan izleme merkezi denetlendi. Ayrıca yer üstü işletmelerde bulunan kameraların tamamının kayıtları inceleniyor. Bunların yanı sıra işçilerin anlık olarak hareketlerini gösteren çipli lambalar da bilgilerin karşılaştırılması için toplandı. -250 kotta asansörün tam iniş noktasında bulunan kamera ile çipli lambaların bilgileri karşılaştırılıp o gün yapılması gereken rutin ölçümlerin yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek.

Deliller adliyede

- Olay yeri inceleme ekipleri maden sahasından topladıkları delil ve materyalleri adliyeye getirdi. Örnekleme yapılması için madenden alınan baret, baret lambası ve gaz ölçüm sensörleri dün sabah Amasra Adliyesi’ne teslim edildi. Yer altındaki gaz ölçüm değerleri ile işçilerin kendi aralarındaki konuşmalarının kaydedildiği bilgisayarların çözümlenmesine ise devam ediliyor.

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