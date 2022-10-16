Madencilerin Bartın'daki patlama öncesi çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanedeki madencilere ziyaret: Umutsuz değiliz iyi olacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaralı madencileri ziyaret etmek üzere Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı madencilerin sağlık durumu hakkında bilgi alarak, ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Erdoğan, “6 yaralımız ambulans uçakla buraya getirildiler. Bunların içerisinde 5 tanesinin durumu biraz ağır, bir tanesinin şu anda şuuru açık. Kendisiyle sohbet ettik, diğerlerinin yanına girmedik, dışarıdan gördük. Doktorlarımız bizlere gerekli bilgileri verdiler. Yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımız, ilgili birimler hangileriyse onları da devreye sokmak suretiyle yapıyorlar. Umutsuz değiliz, ameliyatı yapılmış olanlar şu anda daha iyi durumdalar.