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AMASYA

Madencilerin Bartın'daki patlama öncesi çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında çalışan işçilerin, patlama öncesinde çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Madencilerin Bartındaki patlama öncesi çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı
Bartın'daki patlama öncesi madencilerin son fotoğrafları ortaya çıktı.

Türkiye, Amasra'da meydana gelen maden faciasında kaybettiği 41 şehide ağlarken, kahreden detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Her gün olduğu gibi aileleriyle vedalaşıp evden çıkan madencilerin servis minibüsünde ve mesai sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Aşağıdaki fotoğrafta sol tarafta bulunan Erol Bulduk, yaralı halde madenden çıkarıldı.

İstanbul'da tedavi altına alınan Bulduk'un durumu kritik.

GERİYE GÜLÜMSEDİKLERİ FOTOĞRAFLARI KALDI

Bu kare ise son bir haftaya ait. Fotoğraftaki madencilerden bazıları şehit oldu. Onlardan geriye gülümseyerek poz verdikleri bu fotoğraf kaldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Amasra'daki maden ocağı patlamasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen yaralıların yakınlarını ziyaret etti.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da cenaze törenine katıldı. Motosiklet tutkunu madencinin ailesi, tabutun başında taziyeleri kabul etti.

Anne Gülşen Kesim, 'Düğünü var benim yavrumun, düğününü yapıyorum oğlumun. Allah'a emanet ol yavrum. Düğünü var benim yavrumun, herkesi çağırdı yanına.' diyerek oğlunun tabutuna sarıldı.

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