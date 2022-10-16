Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün saat 18.15 sıralarında -300 kotunda nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana geldi.

Patlamada 41 kişi hayatını kaybederken, maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağının içerisinde ve çevresinde, TTK tahlisiye, AFAD, UMKE, Türk Kızılay, polis, jandarma, sağlık ve gönüllülerden oluşan ekipler, güvenlik önlemlerini alarak çalışma yürüttü.

Bölgede konuşlandırılan AFAD'ın mobil koordinasyon tırındaki kriz masasında bilgiler değerlendiriliyor. TTK'nin Zonguldak'ta konuşlu tahliye ekibi, 8 takım olarak maden ocağında arama kurtarma çalışması tamamlandı.

Sağlık ekipleri de 2 ambulans uçak, 5 UMKE aracı, 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ve 149 sağlık personeliyle çalışmalara katıldı.

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Bartın Amasra maden ocağı kapatılacak mı?

Bartın'daki maden ocağındaki faciayla ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ocaktaki kısmi yangınla mücadeleye devam ediliyor. Alanı kapatma kararı aldık." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, "Ekiplerimiz, ocakta kısmi devam eden yangınla mücadele ediyor. O alanı kontrol altına almak için kapatma kararı verildi. Kimyevi maddeleri ocağa basmak suretiyle yangını kontrol altına alacağız. Tesisin yeniden üretime alınması için müessemizde kömür üretimine ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Bozdağ'dan Bartın'daki maden faciasıyla ilgili açıklama: 5 savcı olayı araştırmak üzere tahkikata başladı.