Özgün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Ocaktaki kısmi yangınla mücadeleye devam ediliyor
ÖZGÜN HABERLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Ocaktaki kısmi yangınla mücadeleye devam ediliyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamada 41 kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Maden ocağı faciasına ilişkin son dakika haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Bartın'daki maden faciasıyla ilgili açıklama: 5 savcı olayı araştırmak üzere tahkikata başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de “Alanı kapatma kararı aldık." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bartın Amasra maden ocağı kapatılacak mı?
Amasra maden ocağı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün saat 18.15 sıralarında -300 kotunda nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana geldi.

Patlamada 41 kişi hayatını kaybederken, maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağının içerisinde ve çevresinde, TTK tahlisiye, AFAD, UMKE, Türk Kızılay, polis, jandarma, sağlık ve gönüllülerden oluşan ekipler, güvenlik önlemlerini alarak çalışma yürüttü.

Bölgede konuşlandırılan AFAD'ın mobil koordinasyon tırındaki kriz masasında bilgiler değerlendiriliyor. TTK'nin Zonguldak'ta konuşlu tahliye ekibi, 8 takım olarak maden ocağında arama kurtarma çalışması tamamlandı.

Sağlık ekipleri de 2 ambulans uçak, 5 UMKE aracı, 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ve 149 sağlık personeliyle çalışmalara katıldı.

Bartın Amasra maden ocağı kapatılacak mı?

Bartın'daki maden ocağındaki faciayla ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ocaktaki kısmi yangınla mücadeleye devam ediliyor. Alanı kapatma kararı aldık." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, "Ekiplerimiz, ocakta kısmi devam eden yangınla mücadele ediyor. O alanı kontrol altına almak için kapatma kararı verildi. Kimyevi maddeleri ocağa basmak suretiyle yangını kontrol altına alacağız. Tesisin yeniden üretime alınması için müessemizde kömür üretimine ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Bozdağ'dan Bartın'daki maden faciasıyla ilgili açıklama: 5 savcı olayı araştırmak üzere tahkikata başladı.

Grizu patlamasına ne sebep olur?
ÖZGÜN
Grizu patlamasına ne sebep olur?

39 kişi gözaltında

39 kişi gözaltında

​Beş ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon.
Kanında uyuşturucu çıktı

Kanında uyuşturucu çıktı

​Beş kişinin öldüğü servis kazasında dehşete düşüren detaylar.
Alanı kapatma kararı aldık

​Adalet Bakanı Bozdağ ve Enerji Bakanı Dönmez açıklamalarda bulundu.

​Ukrayna ordusuna katılan gönüllülere askeri eğitim veriliyor.

​Sağlık ve güzellik alanında olumlu etkileri var

​Ocaktaki yangın oksijen tamamen kesilerek söndürülecek.

​250 daireli rezidansta korkutan yangın.

​Evcil hayvanı olanlar dikkat: Para cezası var.

​Herkes görüntülemek için sahile akın etti: İnanılmaz anlar.

​Dokunanı öldürüyor: Kimse korkudan yanına yaklaşamıyor.

​Maden faciasında kaybımız 41'e yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.